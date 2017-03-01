Елена Проклова: Я не принимала ислам! Умру христианкой

Елене не стыдно ответить за свои романы с Янковским, Табаковым и Мироновым

Елена Проклова поведала Sobesednik.ru о том, почему рассказала на всю страну о своих романах и зачем надела хиджаб.

– Какие у вас планы на этот год?

– У меня сейчас готовится 2 антрепризных спектакля. Это «Провинциальные анекдоты» Вампилова и «Пять вечеров» Володина. Я увлечена этими ролями. В кино пока ничего не попадается, что было бы достойно моего внимания, предложений очень много, но нет даже таких, о которых можно было бы поговорить.

Я занимаюсь строительством собственного дома в Сочи, разрабатываю проект с нуля. Я купила там землю и хочу встретить последнее прощальное десятилетие своей жизни именно там. Строительство я начну весной. Уже и землю подготовили, и прораба замечательного нашли. Я надеюсь, что за это лето дом будет возведен. Поскольку участок у меня в горах с видом на море, я захотела построить его в стиле шале. Начинка дома будет очень современная, простая, удобная – для всей семьи. Там будет место и брату, и мужу, и детям, и внукам. От моего дома до моря меньше двух километров.

– Почему вы называете это десятилетие последним в своей жизни?

– Я думаю, что у меня осталось не так уж много десятилетий. Хочется провести это время по-особенному – в тепле, красоте и с видом на море. Но я не собираюсь оставлять актерскую карьеру. В Сочи тоже есть жизнь, и никто не мешает летать на спектакли. Думаю, что мне там будет не скучно, вся моя семья, друзья будут приезжать ко мне.

– В 1990 году вы ушли из МХАТа, где играли ведущие роли 12 лет подряд. Почему вы приняли решение покинуть театр?

– Ушла потому, что слишком сильно люблю свободу. Мне сложно быть подчиненным человеком. Там не реагировали на мои какие-то надобности и необходимости, мне было очень сложно существовать с таким отношением. Поэтому я выбрала путь полной самостоятельности и ответственности за себя. И я наслаждаюсь такой жизнью до сих пор.

Елена Проклова Фото: Руслан Рощупкин

– В 1999 году вы написали книгу о себе и своем отношении к жизни. Хотите ли опубликовать что-то еще?

– На протяжении многих лет я веду дневники. Причем делаю это ежедневно, но пока у меня нет времени собрать из этих записей книгу, которая будет интересна читателям. И все же я надеюсь, что это случится лет через 10, когда я буду подводить итоги.

– Расскажите, чем занимается ваша внучка Алиса и часто ли вы с ней общаетесь?

– Она в свои 22 года очень увлечена профессией архитектора. Учится в Архитектурном институте на 5-м курсе и является одной из лучших студенток. Я горжусь ею. Видимся очень редко, но на день рождения можем поздравить друг друга по телефону.

– Ваша младшая дочь недавно привела домой жениха. Собираются ли молодые играть свадьбу?

– Честно говоря, такие планы есть. Но мне страшно в это вмешиваться. Отношения – такая зыбкая тема, что не надо загадывать, пока этого не случилось. Они то живут вместе, то нет, такие отношения, которые еще нужно серьезно стабилизировать. А я не вмешиваюсь и даю им полную свободу.

– Следите ли вы за киноновинками?

– Безусловно. Без всяких сомнений, лучший российский фильм за последнее время – «Рай» Андрея Кончаловского. Я под огромным впечатлением, Юлия Высоцкая там потрясающая. На мой взгляд, это не просто фильм, это прорыв! Настоящее кино, о котором мы все забыли, – удивительное сочетание современных технологий и истинного смысла, зачем кино вообще изобретено.

Мне сейчас очень часто присылают сценарии, но так жалко и обидно, что все они неинтересны. В моем возрасте имеет смысл мечтать о роли, которая может дать пищу для зрителя – в чем-то помочь, наставить, направить. Но, к сожалению, таких ролей пока нет, а играть просто ради денег сейчас мне уже не очень интересно и нет смысла.

C Андреем и Полиной Фото: Анатолий Логинов

– Какую роль, сыгранную вами, вы можете вспомнить с особой теплотой?

– Я безумно люблю все свои роли – это мои малые дети. Наверное, стоит отметить самых лучших режиссеров, у которых я сыграла эти роли: Сашу Митту, Андрюшу Смирнова, Иосифа Хейфица. В кино артистов делают режиссеры.

– Вы жалеете о чем-либо в своей жизни, что-то хотели бы поменять?

– Ни о чем! Жизнь – прекрасный опыт, нужно ценить каждое мгновение, которое имеет смысл, благодарить судьбу за все. Потому что все пережитые эмоции нас и создают. Я люблю жизнь и учусь у самой себя, как нужно жить.

– Недавно в эфире программы «Прямой эфир» вы рассказали о своих романах с известными актерами – Мироновым, Янковским, Табаковым – на всю страну. Почему решились на такие откровения?

– Я не сама решилась, это был ответ на вопрос. Я всю жизнь была тем человеком, который отвечает честно на заданные вопросы. Последнее время почему-то все заинтересовались этими романами. Не ответить я не могу, потому что, раз есть вопрос, значит, есть интерес ко мне. А мне не стыдно ответить ни за что сделанное мной когда-либо. Я состою из своих поступков, они мои уроки жизни.

В фильме «Мимино» Фото: Стоп-кадр YouTube

– Интернет пестрит вашими фотографиями в хиджабе, пишут, что вы приняли ислам...

– Это полный идиотизм. Я думаю, такой слух обо мне родился после моего посещения Арабских Эмиратов. Там я носила мусульманскую одежду, которая очень удобна и комфортна. Я гостила там у знакомых, я очень уважаю и, можно сказать, полюбила эту семью. Обожаю путешествовать, во всех странах, где была, мне всегда интересно примерить на себя этнические наряды – актерское любопытство, наверное. Но я родилась в христианстве, хотя, если честно говорить, считаю, что религия – это некое ограничение, потому что Бог един. Важно, соблюдаешь ли ты законы Божьи или не соблюдаешь. Отвечая на ваш вопрос: я не принимала ислам, умру христианкой.

– О чем бы вы хотели сказать сегодня своему зрителю?

– Самое важное – понимать, можешь ли ты помочь людям вокруг себя, можешь ли ты научить их чему-то, поделиться чем-то. Я, например, иногда веду частные уроки, помогаю ребятам поступать в Театральный институт. Безусловно, как нормальный человек, имеющий возможность, помогаю благотворительным фондам. Но самое главное, что роли, которые я играю, могут что-то сказать за меня зрителю.

Шокирующее признание

Недавно Елена призналась общественности, что в ее жизни были очень яркие романы с известными актерами. Так, Елена рассказала о любовной связи с актерами: Андреем Мироновым, Олегом Табаковым и Олегом Янковским. К слову, с последним у Елены был не просто роман, а настоящая любовь. Актриса была беременна от Янковского, но из-за того, что актер был женат, Елена сделала аборт. Важным правилом в жизни Прокловой было и остается – не причинять боль людям, которые не виноваты ни в чем. Так Елена говорит про жен своих бывших любовников.

Личное дело актрисы

Елена Проклова официально была замужем три раза. Брак с первым мужем Виталием Мелик-Карамовым, режиссером-документалистом, продлился всего четыре года. Вторым супругом актрисы стал врач Александр Дерябин, союз распался после трех лет совместной жизни. Пару разлучило семейное горе. Елена потеряла сначала двойняшек, рожденных на седьмом месяце, а затем сына, который прожил всего 9 дней.

Третьим мужем актрисы стал бизнесмен Андрей Тришин. В 2015 году состоялся официальный развод пары после 30 лет брака. Но на этом их история не закончилась. Елена и Андрей живут вместе, как и раньше, и, более того, считают друг друга мужем и женой, так как они давно повенчаны. Интересным фактом является то, что с самого начала совместной жизни пара спит в разных спальнях, такое условие Елена поставила перед своим мужем еще до свадьбы.

У Прокловой есть две дочери. Старшей Арине от первого брака 45 лет, а младшей Полине от третьего брака 21 год.

Во время этой беременности Елена ходила с животом не одна, дочка Арина тоже была в положении и родила раньше матери на несколько месяцев. Внучку назвали Алиса.

Также у Елены Прокловой есть родной брат Виктор, который имеет 12 внебрачных детей. По словам Елены, она не виделась и с половиной своих многочисленных племянников.