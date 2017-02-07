Культура и ТВ
14:26, 07 Февраля 2017 Версия для печати

Песков защитил Райкина от нападок после слов о "любви к мертвым"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Константина Райкина о «некрофильской» России.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что художественный руководитель театра «Сатирикон», народный артист РФ Константин Райкин назвал Россию «некрофильским государством» из-за того, что здесь любят «мертвых больше, чем живых».

Пресс-секретарь Путина призвал не вырывать слова Райкина из контекста. Слова Дмитрия Пескова цитирует РИА «Новости»: «Не выдергивайте из контекста, это была целая фраза, в которую вкладывался другой смысл», — заявил он.

Песков призвал журналистов вспомнить «полный пассаж», изложенный Райкиным, и заверил, что тот не собирался оскорблять родную страну.

«Если это отдельно взять из контекста, может быть, это не совсем благовидное слово в отношении России, но он говорил о другом», – подчеркнул Песков.

Сам Райкин в интервью агентству «Интерфакс» также заявил, что его слова в СМИ переврали: «Фраза вырвана из контекста большого стихотворного спектакля, который играется уже в течение 15 лет», – заявил артист.

По его словам, основой для данной реплики послужила строка из трагедии Пушкина «Борис Годунов» «Они любить умеют только мертвых». Райкин употребил ее как «комментарий к трагическим судьбам поэтов, которые упоминаются и звучат в этом моноспектакле».

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