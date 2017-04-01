Виктория Тарасова: Чудом не разбились в Ту-154

Sobesednik.ru поговорил с Викторией Тарасовой о крушении самолёта Минобороны и о роли в сериале «Один против всех».

На НТВ стартовал новый сериал «Один против всех». В главной роли – супербой Михаил Пореченков. Из женщин – Виктория Тарасова, хотя еще недавно актриса уверяла, что в картины с криминальным уклоном больше ни ногой – надоело, что ассоциируют с полковником Зиминой из «Глухаря».

– Виктория, снова криминальный сериал и вы в нем. Не собирались же...

– Незадолго до начала съемок перенесла операцию на ноге – после падения в театре был разрыв связки. И когда поступило предложение от кинокомпании о съемках в роли женщины в погонах, первой мыслью было: «Откажусь!» Потом подумала, что из-за ноги могу выпасть из профессии, а надо работать. И наконец, решила, что это может быть даже интересно – попытаться сделать эту героиню абсолютно непохожей на Зимину. Она и не похожа. Зимина же «правила миром». А тут мягкая, всем прислуживает, мы с режиссером называли это качество «пионерской ответственностью». Ну и по трупам, в отличие от Зиминой, не идет.

– Как вам работалось с Пореченковым?

– Прекрасно. Он человек комфортный, хороший друг. А съемки проходили в Крыму. Было это еще два года назад. Условия жуткие: холодно, в гостинице перебои с электричеством и водой, даже зубы не почистить и не поесть. Миша всех спасал: организовывал вылазки за едой в какие-то магазинчики, ресторанчики. Мы фактически с этого сериала сдружились. Позже вместе летали в Сирию, ездили на Кавказ и даже в Арктику. С нами были Сергей Маховиков и Алексей Огурцов, это наш актерский звездный десант. Чудом не оказались в разбившемся 25 декабря под Сочи ТУ-154. Тогда нашу поездку перенесли. Теперь собираемся 23 февраля – поздравлять наших военных.

– Пореченкова не поняли многие, когда геройствовал в ДНР – стрелял из пулемета.

– Я разговаривала с ним на эту тему. И вины его не вижу. Что нам, артистам, предлагают в первую очередь, когда приезжаем к военным? «Хотите пострелять?» Хотим. Мы же как лопухи. Я бы и сама постреляла. А Пореченкова засняли на видео – понятно, что спровоцированная акция. Смонтировать можно как угодно. По людям он не стрелял.

– Но давайте вернемся к сериалу. По вашим ощущениям, все же не слишком ли много криминальных сериалов на НТВ?

– Так же можно сказать о канале «Россия»: не много ли «мыла», которое крутят с утра до вечера, одно и то же – бросил беременную, посадили в тюрьму… У каждого канала своя специфика. Хотя, насколько я слышала, НТВ сейчас пытается уйти от этого жанра. Мне кажется, зря, потому что многим людям нравится такое кино. А кому нет, всегда можно переключить канал.

– Кроме погонь и убийств, в картине есть и лирические сцены – у вас с Пореченковым, например, даже интимная...

– Снимали ее весело. Даже селфи осталось. Отправили Огурцову, он перезвонил и шутливо нас отчитывал: «Как не стыдно, Миша! Вика же нам как сестра!» И мы смеялись. По факту вышло совсем невинно: они легли – они проснулись.

– Словом, в новых сериях будет место и лав-стори?

– Да нет там никакой любви. Мишин герой, он же «один против всех». Один и останется. Будут ли снимать продолжение, пока сказать трудно. Ведь в финале (до него еще долго, но вам я скажу) почти всех замочили. И снимать продолжение фактически не о ком. Но сейчас на телевидении все упирается в рейтинг: если он будет высоким, можно и продолжить, сценаристы напишут.

«Один против всех» – с понедельника по четверг в 21:35 на НТВ.