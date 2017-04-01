Звезда "Гречанки": Мы честно работали, халтуры не позволял себе никто

Киевская актриса Алёна Колесниченко поделилась с Sobesednik.ru впечатлениями от съемки в сериале «Гречанка».

В 60-серийной «Гречанке» на «Первом канале» эпизодический прежде персонаж – соседка Катя, жена Сергея – становится фактически одной из главных героинь.

– Российские зрители давно жаловались, что у нас на экране «одни и те же актеры». И вот в «Гречанке» сразу столько новых молодых лиц! Расскажите о себе.

– Родилась я в Севастополе. Закончила театральный колледж в Днепропетровске, затем Государственную академию руководящих кадров культуры и искусства в Киеве по специальности «режиссер шоу-программ и массовых зрелищ». Работала в Русском драматическом театре в Одессе, сейчас – в Киевском театре драмы и комедии. В кино у меня пока небольшой послужной список, но, надеюсь, все впереди.

– На Украине, слышала, сериал зрители и критики приняли очень тепло. Российская публика оказалась более придирчива, многие ругают: «мыло» растянули на 60 серий.

– Могу сказать, что мы очень честно работали. Халтуры не позволял себе никто. И сама картина, на мой взгляд, получилась очень искренней – в этом ее главное преимущество. А полюбить историю или нет – конечно же право зрителя.

– Штампов мыльных опер в сериале и вправду много: бедная «Золушка», проигравшийся в казино «принц», потери памяти, пожары, погони…

– В моей сюжетной линии обошлись без трюковых сцен (хотя я была бы рада, я их не боюсь). У меня исключительно любовная линия: героиня ревнует мужа, строит козни, как ей кажется, сопернице и попутно крутит роман с лучшим другом своего же супруга. Не считаю ее отрицательным персонажем – она просто запуталась, в судьбе каждой женщины бывало такое.

– История героини закончится хеппи-эндом?

– Увы, нет. Она, как в сказке Пушкина, останется у разбитого корыта. Мне бы, конечно, хотелось для нее другого финала, думаю, она заслуживает счастья, потому что сильная. Но сильных людей судьба бьет. Это бесхарактерным везет – у них жизнь выходит, как ни крути, более ровной, без потрясений.