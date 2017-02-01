Историк: Все, что мы пока знаем о "Матильде", – домыслы и слухи

Историки прокомментировали упорство депутата Госдумы Натальи Поклонской в борьбе с фильмом Алексея Учителя «Матильда».

Сюжет фильма, судя по анонсам, строится вокруг романа Николая II с балериной Мариинского театра Матильдой Кшесинской. Личная драма царя развивается на фоне драматических событий русской истории начала ХХ века.

На днях, как сообщал Sobesednik.ru, экс-прокурор Крыма и депутат от «Единой России» направила повторное обращение в Генпрокуратуру, а поддержавшие ее православные активисты уже публично заявили о намерениях громить кинотеатры, если там появятся рекламные баннеры ленты и пройдут ее премьерные показы.

После первого запроса Натальи Поклонской Генпрокуратура, проверив рекламный ролик «Матильды» на предмет нарушений, ничего криминального не выявила. Но депутат не успокоилась и подала повторный запрос. По ее настойчивому мнению, картина оскорбляет чувства верующих (к числу которых в 2000 году РПЦ причислила царскую семью), да еще Николая II играет актер, якобы снимавшийся в порно (Sobesednik.ru подробно разоблачал и эту «утку»).

Кроме того, считает г-жа Поклонская, авторов картины также можно привлечь по статьям «Клевета» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни» (давно мертвых, заметим, людей; по российским законам пожаловаться в суд на клевету может только сам оболганный, а родственники, например, давно умершего человека могут лишь подать гражданский иск о защите чести и достоинства).

— Ваше мнение — обвинения Натальи Поклонской имеют под собой почву?

— Трудно судить, — говорит Алексей Шишов, историк, автор трудов об эпохе Николая II. — Ведь ленту никто, кроме режиссера, еще не видел. Слухи и домыслы — вот что мы пока имеем.

— Слухи эти, заметим, собирает депутат Госдумы.

— Фильм — якобы о романе Николая II с балериной? Тут может быть искажение истории — да, император был большим поклонником балета и зарождавшегося тогда кино и вообще искусства, покровительствовал многим творческим личностям своего времени, симпатизировал в том числе Кшесинской. Но о личных отношениях, по свидетельствам архивных документов того времени, речи даже быть не могло. Супруга Николая — царица Александра Федоровна — была очень строгой женщиной и не допустила бы как факта самой измены, так и потери репутации. А репутация была примерной семьи.

[Прим. ред.: во всех версиях о романе Николая II и Кшесинской, основанных на мемуарах самой балерины, прекращение их отношений связывают как раз с помолвкой Николая с Алисой Гессенской, будущей Александрой Федоровной, в 1894 году.]

— В этом фильме, предъявляет еще одну претензию депутат, дореволюционную Россию «пытаются показать страной пьяниц и виселиц».

— Россия не была страной пьяниц — наоборот, развивающееся государство, построили более тысячи километров железных дорог, промышленность развивалась большими темпами. Водка — самого высокого качества...

— Это прекрасно! Но речь о другом — неужели в сегодняшней России мало проблем, если депутата беспокоит кино, продукт художественного вымысла?

— А может быть, вся эта история вокруг фильма — не более чем рекламная раскрутка? Конечно, в любом случае фильм надо посмотреть. Только потом оценивать. Если он будет антироссийским, ничего хорошего, конечно, для зрителя нет. Но тогда и будем возмущаться и разбираться.

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Петр Мультатули, историк; его прадед-повар был расстрелян вместе с царской семьей в Ипатьевском доме:

— Я видел ролик — оказалось достаточно, чтобы сделать выводы. Эта картина — клевета на монархию пошляками от истории. Я целиком и полностью поддерживаю инициативу Натальи Поклонской.

— Но запретами (в данном случае — на показ фильма) проблему не решить. Историю нужно обсуждать.

— Историю. Но не клевету.

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Феликс Разумовский, историк, ведущий телеканала «Культура»:

— В 2012 году также была дата — юбилей Отечественной войны 1812 года. И вся Москва была увешана рекламой фильма «Ржевский против Наполеона». Теперь отмечаем 100-летие русской революции. Огромная трагедия. Но ее и фильмами, и не прекращающейся вокруг них истерией превращают в фарс. Я называю это «национальной шизофренией». И что об этом говорить? Даже не интересно.