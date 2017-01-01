Мама Любови Полищук: Посмотрела на дочь и поняла – не жилец

Sobesednik.ru поговорил с матерью Любови Полищук и решил напомнить о великой актрисе, умершей более 10 лет назад.

57-летняя актриса Любовь Полищук умерла в 2006 году от злокачественной опухоли позвоночника умерла. Она запомнилась миллионам россиян яркими ролями в фильмах «Двенадцать стульев», «Моя морячка», «Интердевочка». Последняя ее роль была – мама главной героини сериала «Моя прекрасная няня». В годовщину смерти Любови Григорьевны мы взяли эксклюзивное интервью у ее мамы – Ольги Пантелеевны Полищук.

Ольга Пантелеевна Полищук Фото: из личного архива

Она до сих пор живет в Омске. Общается со своей второй дочерью, которая живет в Германии, с внуками из Москвы. Живет одна, ей по дому помогает социальный работник: приходит дважды в неделю убираться. Внешне Ольга Пантелеевна очень молодо выглядит в свои 88 лет, много лет она проработала швеей. Старается больше ходить по дому, гулять на улице, общаться с соседями. В разговоре о дочке не скрывает слез, рассказывая о ее последних днях:

– Позвонил мой внук Лёша и сказал: «Бабуля, приезжай, мама разрешила». Я много раз хотела приехать к ней в Москву, но дочка не разрешала. Ездила лечиться в Израиль, ей много операций делали. И когда он позвонил, почувствовала: ничего хорошего ждать не стоит. Приехала, посмотрела, поняла: не жилец она. Мордашка маленькая, вся иссохлась. Ее постоянно колют, чтобы болей не было (из-за огромных доз анальгетиков у народной артистки случился гипертонический криз и она впала в кому. – Ред.). Дочка почти все время спала. Я зайду к ней, поздороваюсь, она спрашивает: «Что у тебя глаза красные?» А я разревусь, думаю, она не видит, а дочь все замечала. Две недели я с ней прожила до ее смерти. Меня уже выгоняли, ее переворачивали с боку на бок. Смотрю в щелку: батюшки, там одни кости кожей обтянуты. Дочка последние дни ничего не ела, только мороженое. Видимо, горело у нее все внутри, поест холодного, легче становится.

Любовь Полищук и Валерий Макаров Фото: из личного архива

Сегодня Ольгу Пантелеевну греют воспоминания о детстве дочери:

– Мечтала актрисой быть с малых лет. Какие гости ни приходят, спрашивают: «Ну, Люба, вырастешь, кем ты будешь?» – «Алтисткой», «р» не выговаривала. С детства она очень хорошо танцевала. Почему ее приняли в театральный: она три танца станцевала, и монолог какой-то рассказала, и еще что-то сделала – и ее сразу приняли.

– Говорят, что она комплексовала из-за своей внешности?

– Она никогда не была симпатичной. Когда уже 13–14 лет ей стукнуло, тут она вроде бы как-то округлилась маленько, симпатичнее стала. Потом повзрослела и какая-то кривоногая стала, еще и глазки косые.

– Первый муж Любови Полищук – артист Омской филармонии Валерий Макаров. Расскажите, почему дочка развелась с ним? Говорят даже, что не давала видеться с сыном Алексеем...

– Сначала любовь была. Они вместе уехали в Москву. Но в столице у Любы сразу работы много появилось, а Валера не смог себя найти. Начались скандалы. Пил, поднимал руку на нее. Дочка терпела, потом ей все надоело и она решила подать заявление на развод. Но так как у них был общий ребенок, то в загсе им дали три месяца подумать – а толку от этого? Он еще больше пить стал! Люди едут в Москву зарабатывать деньги, а он вернулся в Омск умирать от пьянки! Его мать еще была жива, рассказывала: «Пришла, а у него в квартире кругом грязь. Я принесла кое-что, мы с ним пообедали. Он говорит: «Что-то, мама, мне плохо. Пойду на диван лягу». Пошел в комнату и лег, а я на кухне посуду помыла, подтерла, смотрю: и в зале пыльно, грязно кругом. Ведро набрала воды, захожу, он лежит, а ноги на полу, посинел. Я взяла ноги, хотела на диван положить, а он упал. Боже мой, я скорей соседям кричать, милицию, скорую вызвали». У него инсульт случился. Вот так и умер в 42 года.

Алексей Макаров Фото: Global Look Press

– Cо вторым мужем, художником Сергеем Цигалем, дочке больше повезло?

– С Сергеем они хорошо жили. Его родители очень любили Любу. У нее глаза горят на фото с ним, как у влюбленной женщины! Они так смешно шутили всегда. Я видела на видео, как они в Израиле были. Она по берегу бегала, а он уху варил. Сергей сидит, говорит: «Ой, что-то так нога заболела!» Она тащит топор: «Может, ногу отрубим к чертовой матери и выбросим!» Он расхохотался: «Ну, Люба, ты даешь! А как же я без ноги буду!» «Ну болеть не будет!»

В 1984 году у них Машка родилась. Они ее не планировали, так получилось. Она сказала: «Хочешь меня замуж взять – иначе аборт сделаю! Мне не нужен ребенок, я с одним намучилась. Хватит!» Он пошел, принес букет цветов и сразу предложил расписаться.

– А как так получилось, что Алексею после смерти мамы ничего из наследства не досталось?

– Алексей с Сергеем дружно жили. А когда Люба умерла, Сережа потребовал ключи у Алексея. Что случилось, не знаю. Ну и Алёшка припомнил все отчиму, мол, тот бил его в детстве. Он и Машу бил, вот такой человек: как рассердится, так по голове шлепнет. Алёшка кричал: «Какое он имеет право меня бить, я ему не родной!»

В московской квартире была и моя доля наследства. Мне приходила бумага из суда, я отказалась в пользу своих внуков. А Лёша мне потом по-звонил и сказал, что он тоже от всего отказался. Я сказала: правильно, заработаешь сам, было бы здоровье. И он заработал, купил квартиру. Все хорошо, слава Богу.

Художник Сергей Цигаль был с ней до последних дней Фото: Сергей Иванов

– Алёша не зовет в Москву?

– Каждый год зовет. Вот все лето говорил: «Баба, приезжай, посмотришь, как я живу». А я тут вот заболела, не могу ходить. «Лёша, пока не приеду». – «Ну давай приеду, тебя заберу! И коляску найду. У тебя и комната будет отдельная». Он хочет меня оставить там, а я не хочу! Что молодым мешать?! Тут сама хозяйка: захотела – там полежала, захотела – телевизор посмотрела! Старые всем мешают. Я не хочу никому мешать.