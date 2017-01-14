Более $6 млн заплатит Джонни Депп Эмбер Херд после развода

Суд Лос-Анджелеса 13 января принял решение о расторжении брака актера Джонни Деппа и актрисы Эмбер Херд.

Как сообщает издание People, Джонни Депп и Эмбер Херд официально разведены. По соглашению, к которому пришли бывшие супруги, Депп должен выплатить Херд 7 миллионов долларов. 200 тысяч долларов актер уже перечислил бывшей жене, остальные деньги Херд должна получить не позднее 1 ноября 2018 года.

Актриса также оставила себе двух собак, лошадь и автомобили Range Rover 2015 года и Ford Mustang 1968 года. Деппу остается вся его собственность, в том числе недвижимость в США и за рубежом.