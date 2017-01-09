Подруга Кустинской: Сына актрисы убила его сожительница

Sobesednik.ru пообщался с близкой подругой звезды советского кино Натальи Кустинской об обстоятельствах ее смерти.

Более четырех лет назад не стало заслуженной артистки РФ и звезды фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Натальи Кустинской. Русская Брижит Бардо очаровывала мужчин так, что те сразу были готовы вести ее в загс. Гадалка предсказала Кустинской, что первая половина жизни будет счастливой, а вторая превратится буквально в ад. Нина Федотова познакомилась с Натальей Кустинской более 30 лет назад.

– Вышла во двор погулять с собакой, увидела, что к моему соседу, которого не было дома, стучится женщина нереальной красоты, – вспоминает 78-летняя фельдшер Нина Федотова. – Знаете, она была ангелоподобна: личико бело-розовое, мраморная кожа, синие глаза. Признаюсь, что не сразу в ней узнала актрису. Она представилась, и я тогда опешила. Пригласила ее к себе, накормила, и так мы сдружились. Стала ей делать массаж: сначала она мне платила, а потом уже бесплатно.

Наташа не умела вести хозяйство, – продолжает Нина Ивановна. – Не знала, что и сколько стоит. Я приходила к ней, убирала, стирала и готовила. Больше всего она любила рыбу навагу и никогда не садилась обедать без укропа.

Подруга актрисы признается, что старалась порадовать Кустинскую ее любимыми гиацинтами:

– Носилась по всей Москве, чтобы достать эти цветы. Поклонники задаривали ее букетами роз, но без гиацинтов она не могла жить.

Мужчины всего СССР были без ума от блондинки с голубыми глазами. Все, кто встречался с ней, буквально на второй день знакомства звали в загс и после развода с актрисой неожиданно умирали. В жизни Натальи Николаевны было шесть браков. С первым мужем, кинорежиссером Юрием Чулюкиным, Кустинская прожила 9 лет. Второй брак, с сотрудником Министерства внешней торговли СССР Олегом Волковым, продлился 2 года. Третий муж – космонавт Герой Советского Союза Борис Егоров, с которым она прожила 19 лет и якобы увела у Натальи Фатеевой. Спустя годы Кустинская просила прощения у звезды с экрана телевизора. Четвертый брак, с профессором МГИМО Геннадием Хромушиным, продлился 12 лет. Пять лет она прожила с пятым мужем, Владимиром Масленниковым. С последним, Стасом Ваниным, – 2 года.

В одном из интервью актриса призналась, что жизнь пошла под откос после того, как она упала с лестницы и у нее был перелом основания черепа с кровоизлиянием в мозг: «Долго лежала в больнице, и в это время Борис мне изменил. Не могла ему простить, и мы расстались. Я так его любила и ни разу не изменила, хотя за мной ухаживали и Баталов, и Смоктуновский, и Наумов, и Меньшов».

– Помню, когда Наталья поссорилась с Борисом, он к ней приехал. Вел себя грубо, хамил. Но несмотря на это, любил ее, пытался вернуть, звонил: «Кошка, давай начнем все сначала...» А она ни в какую. Сама Наташа никогда не изменяла.

Борис Егоров, как настоящий мужчина, усыновил ребенка актрисы от второго брака.

В фильме «Три плюс два» Фото: Стоп-кадр YouTube

– Митя в детстве болел астмой. Когда мальчику среди ночи становилось плохо, Борис, несмотря на усталость, вскакивал с кровати, быстро ставил ему укол.

Дмитрий окончил экономический факультет МГИМО, затем женился. У него родился сын, который умер в 7-месячном возрасте. После чего супруги развелись. Сам Дмитрий стал баловаться наркотиками. Его не стало 20 октября 2002 года.

– Для Наташи его смерть стала большим ударом. По официальной версии, он умер от сердечной недостаточности, мол, вышел погулять и упал. Но Наташа в это не верила до последнего. Когда он уже лежал в гробу, она увидела рану на его виске. Спустя два года его девушка Ольга призналась, что это она его убила: ударила каблуком в висок в порыве ревности. После этого Наташа ее выгнала. Та вроде нашла какого-то мужчину, пришла к нему, а тот ее тоже выпроводил, видимо, понял, что девушка любит выпить. Тогда она пошла на Патриаршие пруды, села на скамейку и замерзла до смерти.

После трагических событий актриса долго не могла прийти в себя. Ее последней отрадой стал поэт из Ярославля Алексей Филиппов.

– Наташа в свои 74 года считала себя молодой и красивой. Видимо, с юности захвалили, и у нее произошел сдвиг. Она стремилась нравиться мужчинам. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, Алексей хотел быть вместе с Наташей, но его сын получил травму головы. Она поддерживала Алексея. Они разговаривали каждую ночь по телефону. Кстати, она до сих пор ему снится, он с ней даже разговаривает. Я ему говорила, что так можно и с ума сойти.

За год до кончины Натальи мне поставили кардиостимулятор, я временно не могла ухаживать за ней. Тогда в ее жизни появился социальный работник Андрей Асеев.

В одном из своих интервью Андрей утверждает, что он был первым, кому актриса завещала квартиру.

– Она хотела переписать квартиру на меня, но я не согласилась. Так как мы с ней были с одного года, кто из нас первым уйдет из жизни – было неизвестно. Я ей предложила одну половину квартиры отписать родственникам, а вторую разделить между всеми. Только, знаете, мне не дает покоя несчастный случай, когда она упала с кровати, оказалась на левом боку с ногами в батарее. Так она пролежала 12 часов и все сожгла до кости! До сих пор не могу понять, как она, грузная женщина, могла упасть, ведь рядом с кроватью стояла тумбочка, а она еще и перевернулась. Уж не помог ли ей кто?

В декабре 2012 года актриса заболела пневмонией, затем впала в кому. 10 декабря перенесла инсульт. Через три дня Наталья Кустинская скончалась на 75-м году жизни.

– Ее квартира была 35 квадратных метров. Досталась она троюродным племянницам из Нижнего Новгорода и внучатой – из Самары. Не знаю, продали они квартиру или нет. Дело в том, что она не общалась со своей родней. 20 лет назад как-то к ней приезжали родственники, но она прогнала их. А когда болела, никто ей так и не позвонил. Ей помогали деньгами Гильдия киноактеров, Кристина Орбакайте, с которой она снималась в «Чучеле», Никита Михалков. Знаете, это очень страшно, когда всеми любимые артисты уходят ненужными своим же родственникам, а рядом остаются, по сути, чужие люди. Светлая память Наташе.