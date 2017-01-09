Культура и ТВ
Источник: Зарубежные СМИ
12:11, 09 Января 2017 Версия для печати

Мэрил Стрип осудила Трампа за пародию на репортера-инвалида

Избранный президент США Дональд Трамп не удивился жесткой критике со стороны актрисы Мэрил Стрип.

В воскресенье, 8 января, в гостинице «Беверли Хилтон отель» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) прошла 74-я по счету церемония вручения престижной кинопремии «Золотой глобус», которую в прямом эфире транслировал телеканал NBC.

Специальная награда за выдающиеся заслуги в кинематографе досталась голливудской актрисе Мэрил Стрип. Произнося благодарственную речь, она раскритиковала будущего американского лидера Дональда Трампа, напомнив зрителям о том, как он высмеял журналиста-инвалида в ходе одного из своих выступлений.

«Был один поступок, который ошеломил меня. Это был тот момент, когда человек, претендующий на наиболее уважаемую должность в нашей стране, передразнил репортера с ограниченными возможностями – того, кого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор», – сказала актриса.

Стрип призналась, что такое поведение Трампа «разбило» ей сердце.

По ее мнению, избранный президент продемонстрировал американцам свой «инстинкт унижать» и в какой-то мере тем самым дал «разрешение другим людям делать то же самое».

В интервью газете The New York Times, Дональд Трамп заявил, что не удивлен подобным «атакам со стороны либералов из мира кино» и назвал Стрип «приверженкой Хиллари».

Как отмечает издание, во время выборов президента в США Стрип действительно голосовала за соперницу Трампа Хиллари Клинтон.

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