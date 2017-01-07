Культура и ТВ
Источник: Кинобизнес сегодня
11:11, 07 Января 2017 Версия для печати

"Викинг" поставил новый рекорд для российского кино, собрав 1 млрд

«Викинг» стал первым российским фильмом, собравшим более миллиарда рублей за 9 дней проката.

Как пишет «Кинобизнес сегодня», вышедший 29 декабря на большие экраны фильм «Викинг» 6 января собрал 100 миллионов рублей. «Общая сумма достигла 1052 миллиона рублей после девяти дней проката. Еще около 200-210 миллионов рублей фильм должен собрать в субботу и воскресенье, а это значит, что по итогам второго уик-энда в его копилке будет уже 1,25-1,26 млрд рублей», — сказано в сообщении портала.

Также отмечается, что преодоление миллиардного рубежа по сборам на девятый день стало рекордом для российского кино. «Предыдущее достижение принадлежало справившейся с этой задачей за 11 дней военной драме "Сталинград", 12 дней понадобилось в этом году ленте Николая Лебедева "Экипаж", а также еще одному хиту кинопроката — "Вию"», — пишет издание.

Напомним, фильм «Викинг» вышел в двух версиях: 12+ и 18+. Главную роль в нем исполнил Данила Козловский.

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Карпухина Мария

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