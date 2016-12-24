Ксения Ильина: Романтика открытого космоса в "Пассажирах"

Обозреватель Sobesednik.ru посмотрела фильм норвежского режиссера Мортена Тильдума «Пассажиры».

Не столь далекое будущее. Рассекающий космические просторы корабль «Авалон» мчит своих пассажиров, которых ни много ни мало пять тысяч, к заманчивой планете «Родная обитель-2». Там все желающие могут начать жизнь с чистого листа. Находящиеся на борту в глубоком сне – гибернации – и будут находиться в ней 120 лет, а за несколько месяцев до прибытия проснутся, чтобы прийти в себя после длительного забытья. Но даже кажущиеся совершенными технологии могут дать сбой, что, собственно, и происходит – инженер Джим (Крис Пратт) просыпается на 90 лет раньше запланированного срока.

Осознание того, что на корабле из бодрствующих он один, а компанию ему ближайшие несколько десятков лет смогут составить только машины и робот-бармен (Майкл Шин), приводит в конец отчаявшегося Джима к непростому решению. Он идет на компромисс со своей совестью – решает разбудить прекрасную писательницу Аврору (Дженнифер Лоуренс), в которую влюбился, от нечего делать просматривая многочисленные интервью с ней. Жизнь налаживается, герои взаимно притягиваются, и вдвоем уже не так тяжело нести бремя знания о том, что ты не выйдешь за границы металлической коробки. А если и выйдешь, то твой удел – открытый космос. Но однажды тайна пробуждения раскрывается, а корабль все чаще дает подозрительные сбои, которые повлекут за собой угрозу гибели космического корабля, а главное, всех находящихся на борту.

За последние пару-тройку лет мировая киноиндустрия выпустила изрядное число детищ на неизменно интригующую космическую тематику: среди них и «Марсианин» Ридли Скотта, и недавнее «Прибытие» Дени Вильнева, и, конечно, «Интерстеллар» Кристофера Нолана. Оно и не мудрено – почва что ни на есть благодатная, направлений для фантазий режиссеров – тоже хоть отбавляй. Кто-то удачно использует проторенные дорожки, потому что после классики жанра – «Космической одиссеи» Стенли Кубрика – держаться на плаву, не говоря ничего нового и запросто копируя уже сказанное, при этом собирая немалую кассу, стало слишком легко. Кто-то пытается вплетать рассказ об инопланетных атаках в нечто большее – в диалог о жизненном предназначении и проблемах материнства, как это делает тот же Вильнев.

А режиссер «Пассажиров» норвежец Мортен Тильдум («Игра в имитацию») искусно маскирует (читай – подменяет) один жанр другим, но делает это умело, так что на выходе сложно различить границы. Космическое пространство Тильдума сконструировано добросовестно, ему безоговорочно веришь, но оно не являет собой выдающийся пример чего-то большего, чем мы видели в «Марсианине» или «Интерстелларе». Для режиссера фантастическая линия с летящей на «Родную обитель-2» гигантской машиной – скорее обрамление романтической истории, которая развивается на борту. К слову, уже само название картины – обманка, так как пятитысячное число пассажиров корабля не принимает никакого участия в разыгрывающейся драме: большую часть фильма герои Лоуренс и Пратта едят, совершают пробежки по коридорам корабля, ходят в бортовой бар, да и вообще хорошо проводят время. И даже [осторожно, спойлер!] появляющийся ближе к концу член экипажа в исполнении Лоренса Фишбёрна, делающий довольно вялые попытки предотвратить надвигающуюся беду с поломкой корабля, благополучно умирает через 20 минут экранного времени.

Но целиком сосредоточиться на любовной истории тоже не получается. Тильдум не выписывает своих персонажей, психологическая характеристика героев его не очень волнует. Поэтому за пониманием самых поверхностных мотивировок действий героев ничего не следует, зрительская мысль не развивается, не перемещается глубже для подробного анализа, а Аврора продолжает красиво плавать в корабельном бассейне с завораживающим видом на галактику.

Формула успеха в современном Голливуде легко выводима: драматичная история любви героев плюс щепотка захватывающего дух экшена. Добавить красивые декорации и узнаваемые лица – и фильму гарантирован успех. Тильдум взял эту формулу за образец и сделал все в рамках канона. К тому же заручился присутствием в картине невероятно успешных Криса Пратта и Дженнифер Лоуренс, вот только как будто забыл, что разбудить этим коктейлем неамериканского зрителя уже давно не так-то просто, если вообще возможно. Лоуренс не так убедительна в амплуа писательницы-интеллектуалки, а Пратт, чего уж там, хорош и сам по себе, только этого оказывается мало. Создав очередную космическую усладу для глаз, Тильдум условно справляется с задачей – зритель в приятном и цепком спокойствии наблюдает за происходящим, но вряд ли озадачится какими-либо вопросами после просмотра.