Подруга Крачковской: Наташе было стыдно за своего внука

Подруга Натальи Крачковской поделилась с Sobesednik.ru воспоминаниями о проводах актрисы в последний путь.

24 ноября исполнилось бы 78 лет заслуженной артистке РФ, королеве эпизода Наталье Крачковской. На ее счету около ста пятидесяти ролей в самых известных фильмах. Когда Sobesednik.ru начал готовить материал в память об актрисе, то позвонили ее сыну Василию Крачковскому и подруге Надежде Носировой. Их точки зрения на последние годы жизни артистки схлестнулись. Подруга убеждена, что сердце актрисы остановилось из-за одиночества и безразличия внука и сына, Василий все отрицает и утверждает: внука не было на похоронах бабушки из-за болезни собаки...

Напомним, что Наталья Леонидовна болела тяжелой формой диабета. Здоровье актрисы ухудшилось в июле 2015 года, когда ее привезли в реанимацию с отеком легких. 28 февраля 2016 года Крачковскую госпитализировали с острым инфарктом миокарда. Врачи боролись за жизнь актрисы 4 дня, но не смогли ее спасти. Она скончалась утром 3 марта на 78-м году жизни.

– Когда были похороны Наташи, то жена (тезка актрисы, тоже Наталья Крачковская. – Авт.) ее 53-летнего сына Василия (звукорежиссер на «Мосфильме». – Авт.) даже не подошла к гробу, чтобы попрощаться со свекровью, – перебирает события рокового дня подруга актрисы, владелица строительной компании Надежда Носирова. – Она стояла в стороне и с кем-то разговаривала. Тогда я ей сказала: «Иди простись, а то гроб уже закрывают». Невестка ни разу ни в чем не помогла Наташе, даже не звонила, чтоб хоть из вежливости спросить, как дела.

Когда Василий подошел к гробу, то заплакал. Наверно, его прорвало, видимо, совесть проснулась, – продолжает Надежда Алексеевна. – Когда его супруга увидела это, то закричала: «Успокойте его. Что он там разрыдался!» Больше всего меня удивило, что внук Володя не приехал проводить бабушку в последний путь из-за того, что заболела собака и некому было с ней посидеть. Да и сам внук не очень-то жаловал Наташу своим вниманием. По телефону с ней всегда был резок: «Бабка, что тебе надо?» Тогда Наташа сильнее прижимала телефон к уху, чтобы не было слышно их диалог, потому что ей было стыдно. Вова, видимо, у своего отца научился так разговаривать. Когда Наташа звонила сыну: «Вася, Васенька...», тот отрезал: «Жива? Все. Мне некогда». После этих разговоров она плакала. Я ей говорила: «Ты должна привыкнуть к тому, что чужие люди тебе ближе, чем семья». Конечно, я ее оберегала, любила, как подругу, но любовь сына не заменишь... А Наташа говорила: «Да ты не понимаешь всего ужаса!» Я же всегда старалась отвлечь ее от всех грустных мыслей, иначе бы Наташа с ума сошла. У меня была надежда, что Василий все-таки одумается после похорон, будет вести себя достойно в память о матери, но чуда не произошло...

Надежда Алексеевна не может без слез говорить о подруге Фото: Александр Алешкин / «Собеседник»

– Володя был в другом городе, поэтому не смог приехать, – отвечает на нападки Носировой Василий Крачковский. – Да, мой сын – парень достаточно резкий и мог вместо «бабушка» сказать «бабка», но это только в шутку! Я и сам иногда так называл свою маму. Знаете, с ней резко не поговоришь, потому что она в карман за словом не полезла бы и тоже ответила бы. Это неправда, что я ей мало уделял внимания. Практически каждый день заезжал к ней после работы, и Вова – после занятий в университете. У нас с мамой были прекрасные отношения. Меня вообще удивляют эти подробности, ведь мама никогда ни с кем не делилась ими. Разве что только с близкими подругами. Однако Надежду Носирову таковой я бы не назвал. В последний год они вообще с мамой не общались.

Надежда Алексеевна была поражена тем, что на поминки близкой подруги не удосужились пригласить никого из ее коллег и друзей.

– Как только Наташи не стало, ее невестка сразу спохватилась: «Не знаешь, куда она браслет дела? Мешочек с бриллиантами?» Мне было противно это слушать! Как раз на поминках супруга Васи и учудила такое, что волосы дыбом у всех встали! Когда поминальный обед подходил к концу, она приподнялась из-за стола и начала красоваться: «Посмотрите, я же – Наталья Крачковская! Теперь буду за нее».

– Во-первых, я был очень подавлен всеми событиями и не должен был никого звать на поминки, – возмутился Василий Крачковский. – Все, кто хотел, пришли. У нас была открыта дверь для всех. Во-вторых, не знаю, откуда взялась байка о баснословном наследстве. Я получил только крохотную двухкомнатную квартиру (40 кв. метров на Ленинском проспекте, ее стоимость, по оценке риелторов, около 8 млн руб. – Авт.), в которой вырос. Вторая, которую мама сдавала, – это теперь квартира Володи. Сам до сих пор как жил, так и живу в однокомнатной квартире. Никаких бриллиантов у мамы не было. Она любила всякие безделушки, как и любая женщина, но они все были на ней. Сама говорила, чтобы я потом их отдал своей жене.

Когда не прошло и сорока дней после ухода из жизни Натальи Крачковской, ее вещи начали раздавать.

– Невестка поинтересовалась у меня: «Правильно ли я сделала, что кое-какие вещи Натальи Леонидовны отдала ведущему из «Модного приговора» историку моды Александру Васильеву?» Знаете, мое сердце разрывалось от услышанного: «Ты что, с ума сошла?! У нее еще ноги не остыли, а ты ее душу буквально вытащила и отдала». Тогда Наташа заартачилась, что якобы я положила глаз на эти вещи. Мне же ничего не надо было, ведь мы с моей Наташенькой были, как сестры. Сложно описать словами нашу связь. Иногда мы даже одновременно думали об одном и том же. Я сама дарила ей дорогие платья, красивые кофты, воротники из меха.

После смерти мужа сын и внук были главными мужчинами в жизни актрисы Фото: Наталья Логинова

Надежда Алексеевна утверждает, что Василий Крачковский находится под влиянием своей супруги, которая настраивала его против матери. В то время когда у него только начинались отношения с Натальей и он привел знакомить ее с мамой, девушка ей не приглянулась. Однако сама Крачковская старалась открыто это не показывать.

– Мама с моей супругой прекрасно ладили, – заявляет Василий Крачковский. – Наташа каждый день была с ней в больнице. Видимо, кто-то из подруг стал свидетелем недопонимания между мамой и супругой, поэтому решили, что они ненавидят друг друга. Да, был период, когда они не общались, но не более того.

– Сын Наташи ни на один день рождения, ни на один Новый год не позвонил маме и не поздравил ее, – уверена Носирова. – Как она говорила, что даже сквозь зубы не услышала от их семьи ни одного теплого слова в праздники. Наташа все же надеялась, что сын опомнится: «Как мне хотелось, чтобы затрещал телефон, а тут мой Васька говорит: «Мамочка...» Наташа часто вздыхала: «Эх, для кого я все делала? Им это все и так останется, а вот я-то им не нужна». И после этих слов она начинала плакать. Знаете, Наташа ушла из жизни с большой болью. Она даже жить не хотела. Помню, она мне говорила: «Не выдержит у меня сердце». И вот не выдержало, допекли ее своим безразличием... Наташа говорила: «Когда умру, посмотри, как они себя будут вести, потом мне расскажешь». Вот 24 ноября я и приехала на кладбище и все ей поведала.

Мы поинтересовались у Носировой, что еще могло вызвать такое холодное отношение сына к матери.

– Василий признавался, что ему не хватало внимания матери, что она, мол, пропадала на работе, а его воспитывала бабушка. Говорили об этом с Наташей. Несмотря на то, что поздно приезжала со съемок и репетиций, старалась каждую свободную минуту проводить с Васей, отдавала ему всю любовь, старалась все делать для него. Она пережила своего супруга, кинооператора Владимира, на 28 лет, но у нее даже не возникало мысли снова выйти замуж. Очень любила мужа: «Ой, девка (так актриса называла свою подругу. – Авт.), как же хочу лечь рядом с ним, все ему рассказать...»

Sobesednik.ru навещал звезду в больнице, даже после комы она старалась держаться... Фото: архив редакции

Надежда Алексеевна призналась, что королева комедии предчувствовала свой уход из жизни.

– Буквально за месяц до трагедии у нее начались разговоры о смерти, но я старалась отгонять от нее мрачные мысли. Помню, она как-то позвонила мне: «Приезжай, что-то мне так плохо, как никогда». И когда я к ней приехала, она сказала: «Когда меня не станет, то присмотри за моим Васькой».

Несмотря на то, что Натальи Леонидовны нет уже 9 месяцев, Носирова до сих пор с ней советуется.

– Беру ее вещи, чувствую запах духов, который еще не выветрился, и все рассказываю, а Наташа мне отвечает. Физически ощущаю, что она как будто стоит передо мной или рядом. Когда бываю в церкви, то ставлю свечку за ее упокой. Знаете, как-то мне приснился сон, где она меня ругала, мол, что-то не сделала. Меня это насторожило, и я решила поговорить с батюшкой. Он сказал, что я не отпускаю душу Наташи, а это нехорошо, нужно окончательно попрощаться, но я пока не могу.