Эмир Кустурица вывел на светскую тусовку Захара Прилепина

Эмир Кустурица и Моника Белуччи создали в среду в Москве небывалый ажиотаж на премьере фильма «По млечному пути».

Когда только стало известно, что у Кустурицы готов новый фильм (он участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, правда, наград не получил), было сразу понятно, что одной из ключевых будет премьера именно в Москве. Режиссер не скрывает своих симпатий по поводу нынешней российской политики, а брезгливость в отношении западной военной коалиции, которая когда-то бомбила его страну, тем более не является секретом. Сам фильм — тоже отчасти про ту самую войну и, конечно, про любовь, которая... побеждает западных диверсантов. Но политика проходит в кадре фоном, она — не главное, и картина «По млечному пути», несмотря на неудачу в Венеции, несомненно, станет украшением фильмографии Эмира Кустурицы.

На московскую премьеру Белуччи и Кустурица приехали вместе. Места в кинотеатре, где проходила премьера, было мало, а желающих запечатлеть не столько Кустурицу, сколько Белуччи, — большая стая. Пара фотографов даже чуть не подрались за доступ к вожделенному телу.

Если Белуччи для съемок фильма учила сербский, то Кустурица уже вполне сносно говорит по-русски. На русском он и произнес приветственное слово (Белуччи говорила по-английски). Впрочем, ничего неожиданного они не сказали.

Гораздо интереснее было наблюдать за российскими VIP-гостями. Экс-супруга Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова внимала речам, стоя с простыми смертными. Николай Расторгуев из группы «Любэ» приехал неизвестно зачем, поскольку после представления фильма вышел из кинотеатра, сел в свой джип и уехал.

Одним из знаковых гостей на вечере был писатель Захар Прилепин. Кустурица для Прилепина — очевидно, один из политических символов эпохи: режиссер с мировым именем, борющийся против нынешних мировых порядков. Прилепин мечтает привезти Кустурицу в Донецк (Донецк, похоже, для российского писателя есть некое Место Силы) и вручить паспорт ДНР. Однако когда режиссера спросили о намерениях принять такие предложения, он вежливо отказался. Во всяком случае, если возникнет непреодолимое желание поехать в Донецк, он сможет это сделать с любым из уже имеющихся двух паспортов (у него сербское и французское гражданство).

Впрочем, Прилепин отлипать от кумира Эмира не хочет и заявил, что тот все равно получит паспорт ДНР (неужели писатель подрабатывает в ОВИРе на этой территории?).

Кустурица, кстати, заявил, что следующий фильм намерен снять в России. А от фильмов про войну уже устал.