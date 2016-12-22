Культура и ТВ
14:50, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Эмир Кустурица вывел на светскую тусовку Захара Прилепина

Эмир Кустурица и Захар Прилепин
Эмир Кустурица и Захар Прилепин
Фото: Стоп-кадр YouTube

Эмир Кустурица и Моника Белуччи создали в среду в Москве небывалый ажиотаж на премьере фильма «По млечному пути».

Когда только стало известно, что у Кустурицы готов новый фильм (он участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, правда, наград не получил), было сразу понятно, что одной из ключевых будет премьера именно в Москве. Режиссер не скрывает своих симпатий по поводу нынешней российской политики, а брезгливость в отношении западной военной коалиции, которая когда-то бомбила его страну, тем более не является секретом. Сам фильм — тоже отчасти про ту самую войну и, конечно, про любовь, которая... побеждает западных диверсантов. Но политика проходит в кадре фоном, она — не главное, и картина «По млечному пути», несмотря на неудачу в Венеции, несомненно, станет украшением фильмографии Эмира Кустурицы.

На московскую премьеру Белуччи и Кустурица приехали вместе. Места в кинотеатре, где проходила премьера, было мало, а желающих запечатлеть не столько Кустурицу, сколько Белуччи, — большая стая. Пара фотографов даже чуть не подрались за доступ к вожделенному телу.

Если Белуччи для съемок фильма учила сербский, то Кустурица уже вполне сносно говорит по-русски. На русском он и произнес приветственное слово (Белуччи говорила по-английски). Впрочем, ничего неожиданного они не сказали.

Гораздо интереснее было наблюдать за российскими VIP-гостями. Экс-супруга Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова внимала речам, стоя с простыми смертными. Николай Расторгуев из группы «Любэ» приехал неизвестно зачем, поскольку после представления фильма вышел из кинотеатра, сел в свой джип и уехал.

Одним из знаковых гостей на вечере был писатель Захар Прилепин. Кустурица для Прилепина — очевидно, один из политических символов эпохи: режиссер с мировым именем, борющийся против нынешних мировых порядков. Прилепин мечтает привезти Кустурицу в Донецк (Донецк, похоже, для российского писателя есть некое Место Силы) и вручить паспорт ДНР. Однако когда режиссера спросили о намерениях принять такие предложения, он вежливо отказался. Во всяком случае, если возникнет непреодолимое желание поехать в Донецк, он сможет это сделать с любым из уже имеющихся двух паспортов (у него сербское и французское гражданство).

Впрочем, Прилепин отлипать от кумира Эмира не хочет и заявил, что тот все равно получит паспорт ДНР (неужели писатель подрабатывает в ОВИРе на этой территории?).

Кустурица, кстати, заявил, что следующий фильм намерен снять в России. А от фильмов про войну уже устал.

читайте также:Кустурица учит в Москве кинематографистов
Кустурица носит голову Путина на руке
Эмир Кустурица время от времени будет приезжать в Москву, чтобы учить уму-разуму будущих кинематографистов »

читайте также:Писатель Захар Прилепин
Захар Прилепин: Я был так беден, что не хватало даже на еду
Писатель Захар Прилепин рассказал Sobesednik.ru о своей любви к стихам, о личной библиотеке и человеческой зависти »

Также по теме
ДНР ЛНР
Баканов Константин

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Владимир Милов о "либерале" Путине: Он делает только то, что ему выгодно
15:28, 22 Декабря 2016
Sobesednik.ru обсудил с Владимиром Миловым заявление Дмитрия Пескова об «абсолютном либерализме» президента Путина
»
Председатель суда: Если бы о Карауловой не писали, обошлось бы без шумихи
15:17, 22 Декабря 2016
Председатель Московского окружного военного суда в интервью Sobesednik.ru прокомментировал дело Варвары Карауловой
»
Илью Резника и Виктора Дробыша заподозрили в рейдерстве РАО
15:07, 22 Декабря 2016
Sobesednik.ru попытался разобраться в причинах выхода Ильи Резника из состава нового совета РАО
»