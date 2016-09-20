Титулованный фильм Кончаловского представит РФ на "Оскаре"

Россию на кинопремии «Оскар» будет представлять фильм Андрея Кончаловского «Рай» о временах Второй мировой войны.

Как передает ТАСС, Оскаровский комитет России решил, что на премии «Оскар» в США в номинации «Лучший зарубежный фильм» Россию будет представлять работа режиссера Андрея Кончаловского «Рай». Премьера фильма состоялась 8 сентября 2016 года на Венецианском кинофестивале. В Венеции фильм получил «Серебряного льва» за режиссуру.

Сам Кончаловский решением Оскаровского комитета РФ остался доволен: «Ну что же, я не знаю, спасибо коллегам. Это как-то все мимо меня проходило. Ну что же, хорошо, надо соглашаться».

Отмечается, что фильм «Рай» повествует о событиях времен Второй мировой войны. Главными героями фильма являются российская эмигрантка, участница французского Сопротивления и офицер СС.