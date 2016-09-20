Скандальная шутка об Украине-попрошайке: что осталось за кадром?

В феврале оскорбленные речами Зеленского россияне пытались сорвать премьеру его фильма в Москве, а в сентябре его лишили денег на кино уже на Украине

Из-за шутки об Украине-попрошайке разгорелся скандал, узнал Sobesednik.ru.

Лидер рожденной в КВН команды «Квартал 95» Владимир Зеленский пошутил, выступая на юмористическом фестивале в Юрмале, что Украина «дошла до нового уровня экономики – этот уровень называется «попрошайничество». И что страна «напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть готова принять в любом количестве с любой стороны».

Разгоревшийся вслед за этим скандал совпал по времени с решением МВФ выделить Украине очередной транш в 1 млрд долларов. Тот случай, когда ложка подоспела к обеду. Правда, ложка оказалась с дегтем.

На Зеленского на родине набросились все – и прогрессивный интернет, и оскорбленные политики. За свои слова юморист уже поплатился не только нервами, но и деньгами. Заместитель главы Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины Ольга Герасимюк раскритиковала Зеленского. «Попрошайка просит у страны-попрошайки», – написала она в фейсбуке, намекнув на 50 млн гривен, которые студия «Квартал 95» должна была получить на новый кинопроект. Задетый юморист-продюсер от этих денег демонстративно отказался. Зеленский предложил Герасимюк снимать фильмы самой вместе с поддержавшим ее Ляшко, которому «есть что показать».

Для части Украины, до того считавшей Зеленского героем, он стал предателем. А вот для части России, видевшей в украинском комике врага, он, наоборот, превратился в «своего».

Российские телеканалы немедленно воспользовались царским подарком шоумена, который, в отличие от многих коллег, никогда не прятал свою политическую позицию, а открыто поддерживал киевскую власть и осуждал действия Москвы в Крыму и Донбассе. Они с восторгом цитировали и про попрошайничество, и про продажную девку. Еще бы! Ведь на этот раз Украину приложили не они, а человек, которого они сами объявляли «спонсором карательных батальонов»! (В одном из фильмов канала «ТВ Центр» утверждалось, что Зеленский перевел «Донбассу»

1 млн гривен для покупки амуниции и средств связи. – Авт.) Мол, раскаялся, прозрел!

На самом деле и те и другие услышали звон, не разобравшись в сути.

Выступление «квартальцев» в Юрмале, выложенное в сети, стоит посмотреть всем. Это образец той смелой сатиры, которую не то что не увидеть в российском эфире, а и не услышать в закрытом зале «для своих». Разве что вам посчастливится побывать на редком концерте Михаила Ефремова «Господин хороший».

В чем главное отличие наших юмористов от украинских? Наши (Петросяна и иже с ним, которые вообще из другой оперы, в расчет не берем) отваживаются острить только про другие страны. За милую душу отделают Порошенко, Обаму, Меркель. Но все, что касается своей страны – как в песне про прекрасную маркизу: «Все хорошо, все хорошо». Если не попадется под руку какой-нибудь уже распятый в медиапространстве вороватый чиновник, добить которого ничего не стоит. А так, чтобы шутить про высшую власть?! Она в России безупречна и неприкосновенна.

Зеленский тоже прошелся по Путину с Медведевым. Но гвоздем концерта все-таки была Украина. «Квартал» показал великолепные пародии на Тимошенко, ставшую бабушкой, и мэра Киева Виталю, которому для общения с народом требуется переводчик. Потом в «Дзинтари» появился нищий в образе беглого президента Януковича – «человек, который прошел нелегкий путь от лопухов до золотого унитаза и обратно». «Злые люди отобрали все, – жалостливо выпрашивал милостыню он. – Что сам когда-то у других отобрал, всё отобрали... Подай-те, не скупитесь! Всех денег в могилу не заберешь... а в Ростов – можно попробовать».

А те скандальные, на грани фола, фразы (кроме них, была еще одна отличная: «Бывший премьер-министр Яценюк – лучший кризисный менеджер. Представьте, он смог организовать два кризиса в максимально сжатые сроки») Зеленский, вышедший с пустым чемоданом клянчить деньги у зрителей, вложил в уста Петра Порошенко. И это прямой ответ на вопрос, который задают все: «Кого хотел высмеять «Квартал» – Украину или только ее власть?» Власть.

Может быть, получилось пошло. Может, с некоторым перебором. Но человек говорит, что думает. И видно: у него накипело. Когда же и российские шуты позволят себе так распоясаться? Ведь есть кому. Они тоже когда-то играли в КВН. И мы знаем их имена.