Продюсеры запрещают Дужникову худеть

Sobesednik.ru узнал о том, что продюсеры сериала «Воронины» запрещают Стасу Дужникову сбавлять вес.

Павильон декорирован под дачный гараж, актер Борис Клюев (Николай Петрович Воронин) сидит на лавке и перетирает ягоды в ступке. Стол перед ним уставлен банками с ягодами, у ног ведро, откуда он снимает пробу – то ли сока, то ли вина. Появляется Анна Васильевна Фроловцева (Галина Ивановна Воронина), и мы понимаем, что супруги затеяли какую-то аферу...

Режиссер Александр Жигалкин попросил всего один дубль, и сцена на глазах у многочисленной группы снята. Актеры не виделись почти пять месяцев, с апреля этого года, но только вошли в кадр – сразу все пошло как по маслу. Потому что, видимо, вне съемочной площадки актеры практически не расстаются – вместе отмечают праздники, помогают друг другу в сложных житейских обстоятельствах и даже вместе проводят отпуск.

– Распишитесь на тарелочке! – Молодой человек дает мне маркер.

– А я-то зачем? – удивляюсь.

– Раз вы присутствуете на этом историческом событии, значит, тоже должны расписаться.

В павильон заходят Катя Волкова, Юлия Куварзина, Станислав Дужников с огромным букетом из гортензий. Георгия Дронова нет, он еще на гастролях. Оказывается, 30 августа был день рождения у Анны Фроловцевой, и ее тут же одарили цветами и аплодисментами.

Александр Жигалкин берет тарелку и бьет ее о металлический штатив кинокамеры. Тарелка разлетается на множество кусочков, которые тут же подбирают актеры и все, кто поставил автографы на тарелке.

Но сюрпризы на этом не заканчиваются. В павильон вкатывают огромный желтый торт c надписью «Воронины». Торт украшен свежими ягодами и фигурками всех персонажей сериала – все они вылеплены из марципана и съедобной мастики. Этот сладкий подарок подготовили канал СТС и компания Sony Pictures Television.

– А я где? Меня забыли! – ищет свою фигурку Стас Дужников.

– Вот же ты, в голубой рубашечке! – показывает ему Анна Фроловцева.

Кондитеры, конечно, польстили Станиславу, сделав его героя довольно скромным в размерах, а может, марципана не хватило...

– Продюсеры проекта «Воронины» категорически запрещают мне худеть, а то бы я давно сбросил вес, – сетует Станислав.

По словам актеров, они не имеют понятия, что ждет их персонажей в новом сезоне. Им только дали сценарий первой серии.

Пока резали торт, актеров позвали на читку серии. Так что праздник был коротким. Зрители ждут новый сезон.