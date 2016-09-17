Страдавший от диабета драматург Эдвард Олби скончался в США

Лауреат «Тони» и Пулитцеровской премии, известный драматург Эдвард Олби скончался в возрасте 88 лет.

Драматург Эдвард Олби скончался в пригороде Нью-Йорка в своем доме, сообщает 17 сентября «Би-Би-Си». Причина смерти не называется. Однако, как отмечает Associated Press, драматург страдал сахарным диабетом.

Олби был трехкратным лауреатом Пулитцеровской премии, а постановка по его пьесе «Кто боится Вирджинии Вульф?» получила пять наград «Тони».

Известность Олби принесли такие пьесы, как «Кто боится Вирджинии Вулф?», «Неустойчивое равновесие» и «Морской пейзаж».