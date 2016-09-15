Микеле Плачидо в Ростове осыпали поцелуями

Известный актер и режиссер Микеле Плачидо посетил кинофестиваль «Мост искусств» в Ростове-на-Дону, узнал Sobesednik.ru.

Микеле Плачидо стоял на Театральной площади Ростова-на-Дону и внимательно смотрел вверх – на золотую фигурку греческой богини Ники, парящую на 72-метровой высоте. «Ке белецца!» («Какая красота!») – вздыхал знаменитый актер и режиссер, в то время как большинство ростовчан стараются обходить стороной эту стелу, торчащую среди серых камней. Раньше здесь был сквер, а сейчас мало кому приходит в голову гулять под палящим солнцем или звездами...

Снял фильм об изнасиловании на войне

Но такому художнику, как Плачидо, виднее... Он приехал в Ростов-на-Дону впервые – в рамках кинофестиваля «Мост искусств» (Bridge of Arts) – всего на пару дней, чтобы представить свой новый фильм «Выбор», снятый по известной пьесе «Прививка» итальянского писателя и драматурга, лауреата Нобелевской премии Луиджи Пиранделло.

Фильм не оставил равнодушными никого, в том числе мужчин. Сюжет: молодая супружеская пара Лаура и Джорджо (Амбра Анджолини и Рауль Бова) очень любят друг друга и мечтают о ребенке, но не могут дождаться первенца. Однажды Лаура становится жертвой изнасилования, и вскоре выясняется, что она беременна...

– Во время фашистской диктатуры в Италии эта пьеса Пиранделло и спектакли по ней были запрещены – фашисты не допускали мысль о том, что ребенок, зачатый от насильника, имеет право на жизнь. Я понял, что эта пьеса актуальна и сегодня. Повсюду идут войны, женщины подвергаются насилию, после которых остаются последствия, и многие из них выбирают жизнь. Если мужчина по-настоящему любит женщину, он готов разделить с ней не только красоту, но и боль, унижение, – делился Плачидо.

Также Микеле признался, что хотел бы разыграть сюжет этой истории также в исламском обществе, индуизме, где женщина в подобной ситуации не только становится жертвой изнасилования, но и обвиняется в том, что она стала жертвой.

Надоели вопросы о комиссаре Каттани

– В западных странах все намного цивилизованнее, тем не менее и здесь тоже можно столкнуться с тем, что женщина, пережившая сексуальное нападение, как бы становится неприкасаемой, «грязной», вот и у мужа Лауры первое желание – не пожалеть, а оттолкнуть ее, – размышляет Плачидо.

Микеле признался, что ему смертельно надоели вопросы о комиссаре Каттани Фото: Кадр из телесериала «Спрут-4»

После показа одна из ростовчанок страстно кинулась к Микеле и умоляла ответить на вопрос, который у нее явно наболел:

– Как вы считаете, Микеле, мужчина должен простить женщине измену, если раскаялась?

– Я создал этот фильм именно поэтому! Так я выразил любовь к моей жене, – двусмысленно ответил маэстро.

– Дайте я вас расцелую! – довольная ответом женщина кинулась в объятия звезды.

В частной беседе Микеле признался, что ему смертельно надоели вопросы о комиссаре Каттани из сериала «Спрут», но избежать их было невозможно. Плачидо было приятно, когда оперуполномоченный ГУ МВД России по Ростовской области подполковник полиции Денис Гордиенко преподнес ему фуражку российского полицейского и признался, что именно благодаря его комиссару Каттани он пошел служить в ОВД.

Вдохновился Кончаловским

Тем не менее Микеле думал изменить финал.

– Я хотел, чтобы кто-то что-то принес в жертву, чтобы в конце героиня Лаура все-таки потеряла этого ребенка, но все же согласился с финалом автора.

Свой первый фильм – «Помидор» (Pummari) – как режиссер Микеле Плачидо снял еще в 1990 году.

– Мой первый фильм – история африканского парнишки, который приехал в Италию искать своего брата. Однажды я познакомился с ним, и он рассказал мне свою историю. Он собирал помидоры, откладывал деньги, чтобы учиться в Болгарии... Я предложил продюсерам снять о нем кино, но никто не захотел, тогда я сам решил сделать, – рассказал Плачидо.

Сейчас итальянец вдохновлен возможностью сотрудничества с Андреем Кончаловским, задумавшим снять в Италии фильм о Микеланджело Буонарроти – том самом, который расписал потолок Сикстинской капеллы. В фильме «Грех» Кончаловский предложил Плачидо роль папы римского Юлия Второго, который делал творческие заказы Микеланджело. Встреча с Кончаловским у Плачидо намечается на Венецианском кинофестивале.

– Мы с Андреем поедем в Альпы и будем добывать мрамор для работ Микеланджело, – сказал Микеле. – Мне очень интересно, как большой русский художник изобразит грандиозного итальянского художника.

Наша справка

Микеле Плачидо известен российскому зрителю в большей степени как актер. Трижды он был номинирован на кинопремию Италии «Давид ди Донателло» за главную мужскую роль. Лауреат «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля (1979) и премии Федерации итальянских киноклубов Венецианского кинофестиваля (1998). Драма «Выбор» стала 14-й режиссерской работой итальянца. Он также выступил автором сценария картины и сыграл в ней одну из главных ролей – следователя.