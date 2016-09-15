Елена Борщева: С мужем скучать не приходится!

Одна из ярчайших участниц Comedy Woman Елена Борщева вернулась из Италии, где отдыхала две недели, узнал Sobesednik.ru.

До этого юмористка ездила на родину мужа, в Белоруссию. Поделиться с Sobesednik.ru впечатлениями о проведенных летних каникулах Елена решила, совместив беседу с шоппингом в магазине детских товаров.

«Хочу коротко постричься»

– Я – мама двоих детей, поэтому свободного времени у меня почти нет, – с ходу говорит Елена и начинает присматриваться к товарам. Борщева с интересом рассматривает игрушки, конструкторы, технику. Увидев кухню для самых маленьких, Елена расплывается в улыбке.

– Такая у нас тоже есть, младшая дочь ее очень любит! – рассказывает Елена. – Я, кстати, в последнее время игрушки почти не покупаю. Многие приобретала, когда у нас родилась первая дочка, Марта. Я читала, изучала, старалась покупать только экологически чистые игрушки, при этом развивающие. Денег потратила уйму! Теперь у нас завален весь дом игрушками, поэтому младшей, Уме, я мало что покупаю. Хотя недавно сделала ей подарок. У нее страсть к технике, к машинкам! Так вот, я ей купила музыкальный детский руль с кнопками. Она от него в восторге! Наверное, скоро ей придется и настоящую машину купить. Мы с мужем думаем, что к этому дело все и идет.

С детьми юмористка старается проводить все свободное время Фото: Денис Сорокин

С детьми юмористка старается проводить все свободное время. А когда звезде нужно отлучиться по работе, помогает няня, с которой Лена сразу нашла общий язык.

– Няню нам посоветовали знакомые, – продолжает Борщева. – Так получилось, что нам даже пришлось ее ждать. Потому что сразу мы не смогли ее заполучить: на нее было несколько других претендентов. К счастью, дождались и очень довольны. Наша няня из Белоруссии, как и мой муж. Она очень спокойная и ответственная. Как-то у нее возникли проблемы со здоровьем, и мы у нее спросили: «Может, вы кого-то вместо себя можете посоветовать?» А в ответ услышали: «Ручаться могу только за себя!»

– Лена, сейчас по телевизору повторяют старые программы «Камеди» с вашим участием. Смотрите себя?

– Периодически смотрю! – улыбается юмористка. – У меня была короткая стрижка раньше, хочу к ней вернуться. Я люблю меняться!

«На футболе стало страшно!»

В магазине Лена задержалась у прилавков с одеждой. Выбирая для дочек новые вещи, актриса рассказывает о своем отдыхе в Италии, где она была вместе с мужем, детьми и свекровью.

– У нас был пляжный отдых, но мы посмотрели и окрестности. Оставляли детей со свекровью, а сами выбирались любоваться красотами. Наездили тысячу километров. Это было незабываемо!

11-ю годовщину брака юмористка отметила в Неаполе Фото: Instagram

Такие же яркие эмоции Борщева получила во время футбольных матчей чемпионата Европы. Хотя и не считает себя ярой болельщицей.

– К тому времени, когда мы отдыхали, наши уже давно вылетели, поэтому пришлось ходить на другие матчи, – улыбается юмористка. – Например, Италии и Испании. Итальянцы суперэмоциональные. Поэтому я лично хотела больше вживую увидеть, как они болели. Когда Испания проиграла, один очень брутальный мужчина вдруг вскочил и заорал по-испански: «Домой!» Там даже бабушки кричали! А второй раз мы побывали на стадионе, когда итальянцы играли с немцами. Германия выиграла, и в Италии случилась трагедия национального масштаба. Люди, когда понимали, что исход встречи уже решен, психовали и уходили. Было даже страшно.

Набрали корзину боровиков

Во время итальянских каникул Лена с мужем отметили и радостную дату: 11-летие совместной жизни.

– Праздновали в Неаполе, – говорит девушка. – Было очень весело и круто! Когда у меня спрашивают секрет счастливого брака, я совершенно искренне говорю, что жизнь у нас веселая и разнообразная. С мужем мне никогда не скучно. Регулярно стараемся куда-то выбираться вместе. Например, в Новый год. Когда купили квартиру, отмечали этот праздник только дома. А сейчас стали выбираться. Думаем над тем, куда отправимся в этом году! Все время хочется чего-то нового.

Отдыхать Борщевы любят не только за границей Фото: Instagram

Отдыхать Борщевы любят не только за границей. Например, недавно супруг Елены пригласил ее... в лес! Вместе набрали корзину боровиков.

– Поход в лес за грибами для меня – дело непривычное, – делится юмористка. – На Кавказе, где я родилась, растут в основном опята. А в Белоруссии – настоящие боровики, просто сказочные. Муж знает места, и с ним интересно ходить по лесу. Идешь, срезаешь, появляется азарт. А еще свежий воздух вокруг. Белорусы-грибники даже соревнуются друг с другом: сколько кто собрал. Я была аутсайдером. Собрала всего четыре боровика, а вот мой муж – шестьдесят. Часть посушили, а часть заморозили. Теперь будем есть зимой супчик с белыми грибочками и вспоминать, какое классное у нас было лето!