Редактор Виктора Пелевина: Слух о своей смерти пустил он сам

Новость о «смерти» Виктора Пелевина Sobesednik.ru обсудил с литературными критиками, агентами и специалистами по пиару.

Эдуард Геворкян, писатель-фантаст, наставник и редактор Пелевина:

— Хорошо зная Витю, могу сказать одно: он сам, скорее всего, и придумал эту мистификацию. Очевидно, с ним посоветовались: как лучше продвигать вашу новую книгу, и он ответил: «Скажите, что я умер... во время спиритического сеанса». Это в его духе. Есть люди с чувством юмора, есть — с «черным юмором», а еще есть юмор запредельный, когда еще дальше и за гранью — это о Вите. Он в своем репертуаре. Всё у него хорошо. Я бы, конечно, так шутить не стал — такими вещами не шутят.

Дмитрий Володихин, литературный критик, издатель, писатель:

— С нравственной точки зрения подобный «пиар-ход» трудно оправдать. А вот с коммерческой — очень даже. Ход сильный. Продажи книги вырастут в разы. Знаю не понаслышке. Как-то в авторитетном журнале напечатали сообщение о моем уходе из жизни (кто-то болтанул, а информацию не перепроверили). Вы даже не представляете, каким популярным человеком на ближайшие два месяца я стал!

Елена Бедуш, специалист по пиару:

— Довольно распространенная технология продвижения скандальных новостей в Интернете — читатели в разы активнее «кликают» на слова «умер», «при смерти», чем на добрые и позитивные. Чем скандальнее — тем популярнее. У нас в пиар-агентстве много любопытных инфоповодов, но «похоронить» кого-то в качестве продвижения нам, правда, в голову никогда не приходило — мы, скажем так, за более легитимный пиар. Самой популярной из наших акций стала такая: петербурженка потребовала «одеть» статую Давида — чтобы не развращалась молодежь. Об этом написали все СМИ, в том числе иностранные.

Светлана Маркелова, менеджер по связям с общественностью издательства «ЭКСМО», выпустившим новый литературный труд «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» Пелевина, в свою очередь, прокомментировала известия так: «Писатель жив и здоров. А к слуху о его безвременной кончине наше издательство отношения не имеет».

Осталось добавить, что скандальные часто поводы используют представители шоубиза, чтобы любой ценой привлечь внимание. Одна из самых мощных выдумок — от Бори Моисеева: он не пожалел родной мамы — всюду рассказывал, будто она сидела в тюрьме. Sobesednik.ru тогда первым разоблачил эту ложь, выяснив, что в реальности мама Бори тихо-скромно трудилась рабочей на заводе в Могилеве и ни о какой «колючей проволочке» ни сном, ни духом.

Однако теперь, как видно, «черный пиар» пришел и в литературу?