Молодая жена Ивана Краско нашла новое увлечение

Иван Краско рассказал Sobesednik.ru о своей молодой жене и ее хобби.

В сентябре 2015 года 85-летний Иван Иванович женился на 24-летней студентке театрального училища Наталье Шевель (это его четвертый брак). Разница в 61 год не помешала им построить семью. Супруги познакомились в Институте гуманитарного образования, где преподает актер.

– Наташа – большая молодец, она постоянно совершенствуется: читает пьесы, рассказы, учит стихи. Я ей купил хороший синтезатор. Каждый день занимается музыкой, что-то сочиняет. Сейчас копит знания, узнает жизнь во всех ее проявлениях. Правда, иногда расстраивается, когда что-то не получается. Ей кажется, что она должна быть актрисой. Конечно, не сомневаюсь в этом, тем более у нее есть способности. Она очень умная, а актер не обязательно должен быть таким. Иногда надо отпустить себя, чтобы поддаться интуиции и уловить характер персонажа, которого ты играешь. Конечно, ей надо еще расти и расти.

Краско считает, что будущему артисту необходимо театральное образование, чтобы как можно лучше понимать своих коллег.

– У Иннокентия Смоктуновского и Кирилла Лаврова не было дипломов, а как шикарно играли! Стали легендами. Кирилл сначала просто был красивым молодым человеком, а когда БДТ возглавил Георгий Товстоногов, то он сразу раскрылся, стали давать хорошие роли. Например, один его Молчалин из «Горя от ума» Грибоедова чего стоит! Вообще актер должен учиться всю жизнь. Если закончил театральный вуз, то это не значит, что ты уже готовый артист, наоборот, все только начинается. Актер по своей сути – наблюдатель. Например, если он видит, что рядом с ним разворачивается драка, то он туда не ввяжется. Это не трусость! Во-первых, потому что артист не будет портить себе лицо, во-вторых, будет смотреть, как и кто дерется, подмечать детали. Если ему придется сыграть что-то подобное, то он уже сможет что-то привнести в своего персонажа из этой ситуации. Что и говорить, я и сам в свои годы до сих пор всему учусь.

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