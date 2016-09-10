Все экстрасенсы врут? Правда и мифы о целительстве телезвезд

Sobesednik.ru выяснил, стоит ли доверять телевизионным магам и и прочим «волшебникам».

С экрана маги и чародеи то и дело преподносят нам разнообразные чудеса. Они находят пропавших людей, расследуют преступления, снимают порчу и прочие «бляшки». Ладно бы речь шла только о шоу. Но экстрасенсы зачастую напрямую работают с клиентами, и общение с магами может стоить не только кошелька, но и здоровья, и даже жизни.

Соврал на камеру

Еще не забылась история с таинственным исчезновением на берегу подмосковного озера семьи Ильиных, которая произошла два года назад. Происшествие было почти мистическое. Личные вещи, одежда, автомобиль – всё осталось нетронутым. Виктор, Настя и их пятилетний сын исчезли средь бела дня. Возникла версия – утонули. Но на дне водоема водолазы за два дня никого так и не нашли. А значит, оставалась надежда – возможно, Ильины живы. Узнав о масштабных поисках, широко освещаемых центральными СМИ, предложить свои услуги приехал экстрасенс, участник небезызвестного телешоу Ирик Садыков. Мага тут же окружили убитые горем родственники, зеваки и, конечно, телекамеры. В прямом эфире экстрасенс заявил: «Ильины живы. Это могло быть похищение...»

Но вскоре водолазы подняли со дна водоема пятилетнего Даниила, затем его родителей.

Все, кто участвовал в поисках, бросились на берег. Только бегство спасло Садыкова от самосуда…

Вокруг одни шарлатаны

Если вбить в поисковике слово «экстрасенсы», результаты поиска вас слегка ошеломят – только в одной Москве более 100 магов предлагают свою помощь. А сколько их по стране! Приворот, отворот, снятие порчи, поиски пропавших, лечение…

– На протяжении многих лет я изучал экстрасенсов, общался с огромным количеством участников известных телешоу с магией и пришел к выводу: сплошной обман! – рассказывает Михаил Комлев, автор книги «Экстрасенсы. Битва за деньги». – Масштабы обмана настолько велики, что теряешь дар речи.

Например, три самых больших экстрасенсорных центра в Москве зарабатывают больше 1 млрд рублей в год. Зарплата популярного лжемага в год – около 15 млн рублей. Час работы экстрасенса стоит от 15 до 240 тысяч рублей в зависимости от сложности просьбы. Но при этом люди, связавшиеся с магами, все равно остаются с носом. Однажды ко мне обратилась знакомая актриса, которую любит и знает вся страна, с просьбой посоветовать ей экстрасенса. У ее мужа был болен папа. Она интересовалась его здоровьем. «Я не вижу его среди мертвых, жить будет!» – сказал ей маг, взяв за консультацию 30 тысяч рублей. Через три дня свекор умер.

А вот с Марины Яковищук, отчаявшейся спасти умирающего от рака поджелудочной железы 4-й стадии отца, экстрасенсы запросили уже 500 тыс. рублей за исцеление. В надежде спасти отца женщина взяла в банке большой кредит, но это отцу не помогло… Марина подала в суд, но дело никак не сдвинется с мертвой точки.

– За три года я настолько устала от разборок, что уже хочется на все плюнуть и забыть всю эту историю, как страшный сон, – плачет отчаявшаяся женщина.

Экстрасенсы-телезвезды в заложниках у инвесторов

Если почитать в интернете форум обманутых людей – врут все, даже самые именитые и прославленные, все те, кто мелькает на экранах телевизоров.

– Я не против этих телевизионных шоу, – продолжает Михаил Комлев. – Они довольно безобидные, а местами даже забавные. Все эти гадания, предсказания – ерунда, баловство. Страшно другое: многие экстрасенсы-телезвезды, пользуясь своим именем, ведут частную практику и берутся лечить людей. Вот это уже преступление, ведь им верят миллионы. Пока я писал книгу, попутно искал людей, которые исцелились чудесным образом. Никого не нашел, а вот случаев с летальным исходом по стране – десятки, если не сотни.

И кажется, исследователь прав. Передо мной книга участницы многочисленных телешоу Галины Багировой, где она утверждает, что вылечивает даже рак. Если верить волшебнице (по профессии актрисе), рак она лечит с помощью молитв, а помогает ей в этом якобы сам великомученик Пантелеимон. И люди ей верят. Попасть к Багировой очень сложно. Но самое интересное – она ведет онлайн-консультацию и решает человеческие судьбы.

Как утверждает дизайнер Екатерина Анисимова, которая работала в популярном телешоу, у многих экстрасенсов-телезвезд есть свои инвесторы, которые вкладывают в них деньги – делают рекламу, проталкивают на ТВ, покупают победу и т.д. Взамен требуют делиться частью доходов. Условия настолько кабальные, что многие экстрасенсы, чтобы отбить деньги, идут на откровенный обман.

Тот же Ирик Садыков подвизается, не поверите, у известного всей стране профессора психиатрии, на которого работают 10 экстрасенсов.

Эксперты говорят: правила игры очень жесткие. Попробуй только ослушаться хозяина! Реакция будет незамедлительной. Все помнят историю с похищением известной ведьмы-транссексуалки Илоны Новоселовой, решившей уйти в свободное плавание. Все закончилось тем, что неизвестные похитили девушку и ее жениха и потребовали выкуп в размере 7,5 млн рублей.

Магов самих надо лечить

– Я не берусь утверждать, что все экстрасенсы – проходимцы, – присоединяется к нашему разговору врач-психиатр, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг. – Я знаю людей, которые действительно наделены даром. Я собственными глазами видел, как они совершают чудо: двигают предметы, внушают какую-то мысль, снимают головную боль, усталость, выравнивают давление и т.д. Но, простите, лечить людей от таких серьезных заболеваний, как сахарный диабет, инфаркт, онкология, – это уж слишком! Это пахнет клиникой! В моей практике были экстрасенсы, которые якобы лечили от тяжелых недугов людей, от которых отказались врачи. На поверку оказывалось, что они сами нуждаются в лечении. Психиатрическом! Люди, которые считают себя носителями Божьей воли, слышат голоса, выполняют команды, с точки зрения современной медицины (психиатрии) нормальными считаться не могут.

Остановить мошенников невозможно

Неужели никак нельзя наказать мошенников? Шесть раз в Думу предлагался законопроект, регулирующий работу центров оккультизма, и ни разу он не прошел. Это пирамида, как «МММ», где много обмана и задействованы криминальные структуры.

– У нас в стране нет никакой специальной нормы, которая регламентировала бы данное правоотношение, – прокомментировал ситуацию депутат Госдумы, член комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Рафаэль Марданшин. – К сожалению, экстрасенсов привлечь к ответственности почти невозможно. Кто-то верит в магию, а кто-то нет. Законодательство считает, что здесь нет нарушений по закону. По гражданскому иску, если идти в суд по некачественному оказанию услуг, тяжело оценить, какие услуги должны быть оказаны и какой результат представлен. За всю свою законотворческую деятельность я ни разу не видел договора, например, где экстрасенс обязался бы снять порчу или исцелить от конкретной болезни. Необходимо скорее всего руководствоваться Уголовным кодексом: есть ли мелкое мошенничество или нет. Но опять-таки – как доказать, что порча не снята?

Валерий Кустов, экс-сотрудник КГБ СССР, занимавшийся экстрасенсами:

– Нельзя стричь всех под одну гребенку. Есть действительно уникальные люди, но и они же не всемогущи! Уверяю вас, среди них нет телезвезд. В большинстве своем они неизвестны широкой публике. Из известных могу назвать покойную Джуну, которая обладала исключительной энергетикой. В сферу ее ответственности входило наблюдение за состоянием психики высших чиновников государства. Правда, она очень быстро иссякала и восстанавливалась месяцами, а иногда и вовсе нуждалась в помощи других экстрасенсов. Да, настоящие экстрасенсы такие. Они не штампуют чудеса и тем более не зарабатывают на этом деньги.