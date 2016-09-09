Ольга Будина не смогла выйти на сцену

Актриса рассказала Sobesednik.ru, как оплошность сотрудников аэропорта сорвала ее участие в торжественной церемонии.

Планировалось, что одной из ведущих 6-го международного кинофестиваля «Край света», который открылся 9 сентября на Сахалине, станет известная актриса Ольга Будина. Но этого не случилось.

Как выяснил Sobesednik.ru, неприятность произошла по вине работников аэропорта Шереметьево. Вылетая из Москвы, Будина сдала свой чемодан в багаж. Но по прилете в Южно-Сахалинск выяснилось, что багаж остался в аэропорту — его попросту забыли загрузить в самолет.

Конечно, чемодан отправили следующим рейсом, но подготовиться к церемонии открытия кинофестиваля Ольга не успела.

— У меня ведь с собой даже зубной пасты не было — пришлось бежать в ближайший магазин покупать зубную щетку, элементарные средства гигиены, — возмущается актриса. — Багаж прилетел за полчаса до начала мероприятия, я даже погладить платье не успевала, не то чтобы сделать прическу или макияж. Поэтому пришла на церемонию в том, в чем прилетела. Сидела в зале, а вечер с блеском провел Валдис Пельш.