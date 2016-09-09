Культура и ТВ
Источник: "Интерфакс"
14:08, 09 Сентября 2016 Версия для печати

"Евровидение-2017" будет принимать украинская столица – Киев

Организаторы «Евровидения-2017» на Украине определились с городом проведения музыкального конкурса.

Ранее сообщалось о том, что из-за долгой процедуры выбора украинской стороной города проведения «Евровидения-2017» возникла вероятность переноса конкурса в Россию. Однако потом такую возможность официально опровергли.

Как сообщил «Интерфакс», в 2017 году конкурс «Евровидение» пройдет в украинской столице Киеве. Киев выбрали городом проведения «Евровидения-2017» большинством голосов организационного комитета конкурса из трех вариантов.

За Киев проголосовали 19 человек, за Одессу – два человека. Один человек воздержался. За Днепропетровск (Днепр) никто не проголосовал.

Местом проведения «Евровидения-2017» станет Международный выставочный центр в Киеве.

Отмечается, что при определении города проведения музыкального конкурса определяющую роль играли финансовые гарантии.

читайте также:Анастасия Волочкова
Волочкова может поехать на Евровидение-2017
Анастасия Волочкова показала Sobesednik.ru театр имени себя и призналась, что собирается на Евровидение-2017 »

Также по теме
Украина
Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

"Идеальная женщина матушка Анна": что известно о новом детском омбудсмене
15:38, 09 Сентября 2016
Sobesednik.ru побеседовал с коллегами новой уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой и изучил ее высказывания
»
Антон Зарицкий: Избиение пожарных
15:03, 09 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru — о кубанском ноу-хау: нападении на людей, которые приехали спасать твой дом и твою жизнь
»
Подруга увезла Козловского во Владивосток
15:02, 09 Сентября 2016
Возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева решила познакомить его со своей родней во Владивостоке, узнал Sobesednik.ru
»