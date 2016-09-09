"Евровидение-2017" будет принимать украинская столица – Киев

Организаторы «Евровидения-2017» на Украине определились с городом проведения музыкального конкурса.

Ранее сообщалось о том, что из-за долгой процедуры выбора украинской стороной города проведения «Евровидения-2017» возникла вероятность переноса конкурса в Россию. Однако потом такую возможность официально опровергли.

Как сообщил «Интерфакс», в 2017 году конкурс «Евровидение» пройдет в украинской столице Киеве. Киев выбрали городом проведения «Евровидения-2017» большинством голосов организационного комитета конкурса из трех вариантов.

За Киев проголосовали 19 человек, за Одессу – два человека. Один человек воздержался. За Днепропетровск (Днепр) никто не проголосовал.

Местом проведения «Евровидения-2017» станет Международный выставочный центр в Киеве.

Отмечается, что при определении города проведения музыкального конкурса определяющую роль играли финансовые гарантии.