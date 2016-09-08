Сябитова основала новый всероссийский праздник

Роза Сябитова рассказала в интервью Sobesednik.ru о том, почему ей пришлось отказаться от борьбы за кресло депутата.

Еще буквально несколько месяцев назад народная сваха объявила о том, что будет баллотироваться в депутаты от партии «Родина». Однако уж выборы на носу, а в списках кандидатов Розы Раифовны так и нет. Дело в том, что телеведущей пришлось отказаться от этой идеи. Также из беседы с ней мы узнали, где Сябитова собирается оборудовать собственное поле для гольфа и что нужно сделать для того, чтобы сваха оплатила вашу свадьбу.

– Снять свою кандидатуру мне пришлось из-за того, что по закону в период предвыборной кампании, будучи кандидатом, я не могла бы появляться на телеэкранах. А ведь у меня идет программа «Давай поженимся», из-за нее я не пошла в Госдуму, – рассказывает Роза. – Но я буду баллотироваться на следующих выборах. Мне есть что предложить. Я ведь народная сваха, а не просто телевизионная. Мой предвыборный девиз уже давно создан: «Сильное государство – это крепкая семья!» И более того, я по нему живу и работаю. Я знаю, как сделать так, чтобы крепких семей в нашей стране было больше. Это я умею делать, и это у меня получается неплохо. Я занимаюсь и буду заниматься вопросами семьи как мать, свекровь, будущая теща и бабушка – не лезу в мужские игры. И надо сказать, что мужчины-депутаты ко мне прислушиваются, ведь я говорю простые и очевидные вещи, о которых знали еще наши предки. Я знаю, как влиять на мужчин, ведь мы в мужском обществе живем. И помимо всего прочего, для наших депутатов-мужчин я была бы еще одним напоминанием, что принимать закон нужно с оглядкой на свою семью, на семьи своего народа. А я умею быть убедительной в этих вопросах.

Кстати, в этом году телеведущая основала новый праздник – Всероссийский день знакомств «Найди свою судьбу». И провела она его 24 июня.

«Я ведь народная сваха, а не просто телевизионная...» Фото: Global Look Press

– В нашей стране есть праздник семьи – день Петра и Февронии, но нет дня, где бы эти семьи образовывались. В старину такой праздник был. У нас, у татар, он называется Кэен – день летнего солнцестояния. На Руси он больше известен как день Ивана Купалы, но к Ивану Купале он не имеет никакого отношения, – рассказывает народная сваха. – В этом году в Ногинском районе 7 июля я организовала праздник, символом которого стал венок. В этот день любая девушка, надев венок на понравившегося молодого человека или подарив ему оберег, тем самым выражает свою симпатию. А молодой человек должен провести с ней целый день. Таким образом, у девушки появляется возможность проявить инициативу. Ну а я поставила перед собой задачу создать все необходимые условия для романтики: кафе для влюбленных, куда можно пойти только парой, прогулки, катания на лодочках. В этом празднике, который я провела на свои средства, а также при помощи партнеров, приняли участие более 400 человек, около 200 из которых – потенциальные женихи и невесты. В тот день я организовала и сыграла две свадьбы совершенно обычных ребят, которые не могли финансово себе позволить этого. И теперь у них есть своя история. Они посадили яблоньку, на которой завязали красные ленточки. А незамужние девушки повесили белые ленточки, как бы зазывая себе суженого, опускали в пруд красивые веночки. И конечно же в этот день были красивые народные гулянья, девичники и прочие традиции. Все жители были в восторге от этого праздника. И главное, что ни один жених не сопротивлялся, когда к нему подходила девушка и надевала венок. А помимо двух свадеб, у нас уже есть 10 пар. В завершение праздника молодые искали спрятанный мною цветок любви. Для победителей я приготовила подарок: в следующем году 7 июля у них будет свадьба за мой счет.

– Роза Раифовна, в последние несколько лет наши девушки все чаще ищут счастье за границей. Да и в передачу «Давай поженимся» к вам нередко приходят такие героини. А вы их частенько за это ругаете...

– Я считаю, что поддерживать надо отечественного производителя. Где, как говорится, родился, там и пригодился. Российская женщина заточена под российского мужчину. Я понимаю, что наши девушки держат первое место в рейтинге невест. Почему? Потому что у нас есть такой ген – мы под любого мужчину можем подстроиться. Но рожать надо от своих мужчин. Потому что здесь корни, родной язык, родные традиции. А там все не наше. Да и примеры многих наших женщин, выбравших западных мужчин, доказали, что ничего хорошего из этого не получается. А вот с нашими получается.

Свою дочь Сябитова отдала за нашего парня. Да еще и свадьбу отгремела на 15 миллионов рублей. Теперь мечтает женить сына и ждет с нетерпением внуков. Ну а пока сваха занята строительством нового дома для большой семьи.

– Выбрала я себе участок в Подмосковье и решила заняться строительством родового гнезда. Ведь я старею, а пока есть силы, надо строиться. Это будет дом как минимум с тремя отдельными выходами: часть для меня, часть для дочери и ее семьи и часть для семьи сына. У каждого будет своя половина. И при этом мы сможем жить вместе: с детьми, с внуками, – делится своими планами телеведущая. – К тому же после проекта «Без страховки» я решила, что хочу найти для себя какое-нибудь спортивное увлечение. Думаю, мне подойдет гольф. И на свежем воздухе, и работа с клюшками, можно походить, можно посидеть. Мне понравилась эта идея.

На участке Сябитова уже построила гостевой домик, чтобы можно было контролировать строительство большого дома, и обнесла территорию забором. Теперь она готова вплотную заняться строительством семейного жилья.