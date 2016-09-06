Культура и ТВ
16:42, 06 Сентября 2016 Версия для печати

"Только подонок может поливать грязью Фредди Меркьюри"

Фредди Меркьюри
Фредди Меркьюри
Фото: Global Look Press

Чем вызван вал критики по адресу покойного Фредди Меркьюри в день 70-летия его рождения, попытался узнать Sobesednik.ru.

В день 70-летнего юбилея легендарного музыканта группы Queen Фредди Меркьюри в интернете появились нелицеприятные критические статьи о нем. Так, например, популярное издание «Афиша» опубликовало спорный материал под заголовком «Он кичился тем, от чего сегодня мы лечимся», который вызвал полемику в соцсетях.

— Я не знаю, кто пишет такие критические тексты, но кто это делает, тот, наверно, сущий идиот, — возмущается в беседе с Sobesednik.ru известный музыкальный критик Сергей Соседов. — Человек, который мало того что не разбирается в музыке, он еще и не дружит с головой, видимо. Мне жалко таких людей. Фредди Меркьюри — это гениальный музыкант, человек совершенно редкого дарования, редкостного таланта. Когда его слушаешь и смотришь, понимаешь, что он — проводник божественных идей. Его музыка, его личность — это такая сумасшедшая энергия. Глаза его светят божественной силой, невероятной мощью.

Сергей Соседов
Сергей Соседов
Фото: Global Look Press

— Ну вот его обвиняют теперь, что занимался он на сцене самолюбованием...

— Мне совершенно наплевать, кто там что пишет. Эти люди, которые так думают, мне глубоко неинтересны. Они могут писать все что угодно, сегодня это позволительно. И в этом беда нашего времени. Сейчас нам необходима цензура, я за запреты, за авторитарное руководство. Демократия вредна в такой большой стране, как Россия. Вот тогда и возникают всякие подонки, которые побеждают и находятся на плаву. Те люди, которые несут добро и свет, остаются в тени, а маленькие и мелкие по своей сути люди поднимаются, им все дозволено. Демократия возможна в маленьких странах, я твердо уверен. А у нас получается разброд и шатание.

В результате что мы видим на экране?! Это позорная «Новая волна». Мне стыдно за шоу, которое является лучшим в нашей стране. Ужасное открытие, бездарное, с плохими песнями, с плохими аранжировками, — негодует в своем мнении критик. — Стыдно, что в великой стране, где была высокая эстрадная культура, пришли к тому, что нет песен, нет тем. Они все поют якобы о любви, но это не о любви, просто набор слов. Страшно, что это шоу является лучшим в стране — лучшим из худших.

— Наверное, это еще и потому, что сейчас каждый может написать песню, или критическую статью, возомнив себя критиком?

— Конечно, главное для таких людей — быть на виду. И их публикуют, они на плаву. Нужно просто запрещать такие статьи, не должно быть таких авторов, их нужно увольнять без объяснения причин. Только подонок может поливать грязью такого великого музыканта, как Фредди Меркьюри.

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