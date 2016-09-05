О прошлом и вечном. Что читать: ТОП-5 книг сентября

Sobesednik.ru рекомендует книги месяца: Джоджо Мойес, Александр Генис, Александр Проханов, Мариша Пессл, Энн Тайлер.

Поплачь о нем

Джоджо Мойес

«До встречи с тобой»

Романтическая история о современной девочке-припевочке и прикованном к инвалидному креслу миллионере, у которого нет другого желания, кроме как взять и одним махом покончить с жизнью. Однако встреча героев что-то меняет в жизни обоих: она пытается если не отменить, так отсрочить кажущуюся неизбежной эвтаназию, а он по мере сил пытается разобраться как в ней, так и в себе.

История умирания – идеальный способ для слезодавилки, и «До встречи с тобой» – не исключение: уже в первый месяц после публикации роман разошелся полумиллионным тиражом, а права на экранизацию выкупила фирма «Метро Голдвин Майер». Так что главное, что нужно знать об этой книжке – в ее сценическом воплощении главную роль исполняет Эмилия Кларк, она же Дейенерис Таргариен из «Игры престолов», и обращаться с парализованными инвалидами у нее получается не хуже, чем с компьютерными драконами.

Корни

Александр Генис

«Обратный адрес»

Александр Генис, как обычно, выбирает идеальную форму для собственных мемуаров: это увлекательный рассказ о собственном прошлом, где воспоминания о былом умело переплетаются с днем сегодняшним и одновременно проникают в совсем уж далекое прошлое. Генис ловко жонглирует как собственной памятью, так и потрясающими аллюзиями и ассоциациями – и в итоге просто путаешься, что здесь правда, а что вымысел.

Но, наверное, литературная биография и литературные воспоминания должны быть именно такими: лучше писателя о других писателях не скажет никто, а дружеское отношение автора к своим героям – тем, с кем мы навсегда ассоциируем славные 60-е – так и пронизано запахом полутемных кухонь, вкусом армянского коньяка и тягучим дымом редких заграничных сигарет. Невероятно атмосферная книга и потому – готовый литературный памятник навеки ушедшему времени.

Человек ниоткуда

Александр Проханов

«Надпись»

Проханов тоже обращается к собственному прошлому. «Надпись» – в какой-то мере роман-ностальгия, хотя все тексты Проханова в той или иной мере ностальгические. В текстах Проханова сюжет никогда не имел особого значения, главное у него – это язык, построение слов. Стилистика советского военного корреспондента, написавшего когда-то великую книгу «Дерево в центре Кабула», накладывается на скандальную лексику с примесью современного арго. Проханову при этом удается не быть ни тяжеловесным, ни нелепым – помпезность его текстов кажется нарочитой, пространность повествования – обоснованной, а сюжетная невнятность – просто авторским приемом. И писатель Проханов в этом отношении нам куда ценнее Проханова – общественного деятеля, так как оперирует он в данном случае не нашим сознанием, а русским языком, а в этом Проханов – настоящий мастер.

Новая литература

Мариша Пессл

«Ночное кино»

Удивительная книга, полная сотен литературных и кинематографических аллюзий, уложенных в головокружительный сюжет: это история журналистского расследования самоубийства дочери известного режиссера, но перца добавляет тот факт, что сам режиссер уже десятки лет ведет затворнический образ жизни, не показывается на публике и снимает фильмы для узкой категории поклонников, демонстрируя их по ночам в различных тайных локациях. Интриги, авантюры, погружение в таинственный мир киношного закулисья.

Но главное в книге – не столько сюжет, сколько ее по-настоящему революционный формат: на страницах то и дело попадаются таинственные знаки. Для их расшифровки необходимо скачать с сайта автора специальное приложение для смартфона, наведя камеру на соответствующий знак, – на ваш телефон будут закачаны дополнительные материалы, существенно расширяющие понимание сюжета. Или нет – тем глубже тайна и невероятнее ее разгадка.

Их нравы

Энн Тайлер

«Катушка синих ниток»

В Америке эту книгу восприняли как невероятной силы драму: кажущееся незыблемым семейное счастье распадается под воздействием, казалось бы, не особо значимых обстоятельств, а люди, прожившие вместе много лет, как выясняется, ничего не знают друг о друге. Американского читателя подобный сюжет шокирует, для россиянина он вполне привычен. Замечательный текст с досконально прописанными персонажами, автор рассматривает каждого из них, словно насекомое под лупой, и оттого интерес не ослабевает ни на секунду.

Пляжное чтиво

Отпуск – прекрасный повод прочитать книги, до которых в течение года не доходят руки из-за занятости. Sobesednik.ru выяснил, что читали в августе российские знаменитости.

Певица и музыкант Алёна Свиридова:

– Я наконец-то прочитала нашумевший «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса. Мне очень понравился образный язык этой книги, даже захотелось прочесть ее в оригинале.

Режиссер Юрий Грымов:

– Не делю жизнь на отдых и работу, а книги – на легкие и сложные. Последней из впечатливших меня книг стала «Обещание на рассвете» Ромена Гари. Потрясающая автобиографическая история о любви к матери.

Актриса Алиса Гребенщикова:

– Буквально на днях прочитала «Полукровку» Елены Чижовой. У меня очень смутные впечатления от этого произведения. Сейчас начала другую книгу – «Город не принимает», надеюсь, она мне понравится больше.

Актриса и певица Настя Задорожная:

– Давно мечтала прочитать роман «Одиночество в сети» Януша Вишневского, и в отпуске мне это наконец удалось.

Актриса Екатерина Волкова:

– Хотелось прочитать что-то особенное, и вот на отдыхе попала в руки книга «Щегол» Донны Тартт об одиночестве, отчаянии и отношениях. Она меня очень впечатлила.