"Гардемарины-4": кино не будет – жаль или слава богу?

Почему не сложилась судьба «своевременной» новой ленты о гардемаринах и много ли потерял зритель, узнал Sobesednik.ru.

Режиссер Светлана Дружинина поделилась болью: съемки запущенного было в производство фильма «Гардемарины-4», четвертой части некогда популярной ленты «Гардемарины, вперед!», приостановлены — отказали в финансировании. Велика ли потеря для зрителя и киноискусства? Мнения об этом собрал Sobesednik.ru.

Алексей Шишов, историк, автор книг о тайнах эпохи Екатерины:

— Первых «Гардемаринов» я смотрел. Конечно, там больше фантазии режиссера и сценариста, нежели реальных фактов. Но как кино для молодежи — очень неплохое. Энергетика хорошая. Плюс тема интересная — любовь к своей стране, это важно сейчас.

— Режиссер говорила, что в четвертой части события должны были развиваться вокруг завоевания Крыма. Якобы крутое патриотическое кино. За что многие тут же обвинили Дружинину в конъюнктурщине: мол, ну конечно, модная тема.

— Главное, тема очень интересная — долгая, трудная, кровопролитная борьба вокруг Крыма. Суворов, Потемкин — личности! Я — за то, чтобы снималось такое кино. Оно поможет молодежи лучше, в увлекательном, романтическом и героическом ключе узнать историю нашей страны. Связано с политикой — ну так уж вышло. Мне странно, что Фонд кино и другие организации не выделяют деньги. На что же тогда выделяют?

Виктор Лебедев, композитор (писал музыку ко всем предыдущим трем частям фильма о гардемаринах):

— Конечно, мы говорили со Светланой Сергеевной о сотрудничестве: я должен был писать музыку и к четвертой части. Режиссер была очень воодушевлена.

Виктор Лебедев Фото: Стоп-кадр YouTube

То, что продолжение не снимают и возможно, не снимут — огромная, конечно же, потеря для зрителя. История о гардемаринах — любимое произведение всей нашей страны, миллионов уже на протяжении тридцати лет. Дружинина сейчас в отличной творческой форме. Уверен, это было бы действительно качественное интересное кино. Сюжет очень увлекательный, вдобавок пересекается с нашим временем. Сказать «я удивлен, что средства не нашлись» — не сказать ничего.

Александр Шпагин, кинокритик и киновед:

— Мне кажется, зритель немногое потерял. Да, первая часть «Гардемаринов», снятая в 1986 году (тридцать лет назад), действительно достойное кино. Но вот последующие две части были значительно слабее. Вообще последние работы Светланы Дружининой оставляют желать лучшего, последней удачей была картина пятнадцатилетней давности — «Тайны дворцовых переворотов. Падение Голиафа» в 2001-м с Сергеем Шакуровым в главной роли. Возможно, ей пора переключиться с костюмированного кино на другой жанр.

Ну и к тому же столь любимые публикой «гардемарины» — точнее, артисты — постарели. Это уже не прежние мальчишки с горящими глазами и девизом «Не вешать нос!». Погрузневшие мужчины смотрятся на экране в приключенческой исторической картине, увы, не столь романтично.

— А что скажете насчет Крыма — всё же тему режиссер выбрала неслучайно?

— Вполне возможно. Почему нет — Крым сейчас в брэнде и тренде, «Крымнаш» на майках, слово работает, а значит, велик шанс привлечь зрителя. Возможно, фильм и имел бы успех, собрал кассу в прокате — исключительно как модная тема, но вряд ли как художественный шедевр.

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Осталось добавить, что из артистов прежних лент Дружинина намеревалась снимать Дмитрия Харатьяна, Михаила Мамаева, Татьяну Лютаеву, Михаила Боярского, своего любимца Александра Домогарова, Кристину Орбакайте в роли Екатерины... А из молодых пригласила Агнию Дитковските, Татьяну Навку, Диму Билана и Никиту Преснякова.

А вот Сергея Жигунова зритель бы в этой ленте в любом случае не увидел — исполнитель роли кудрявого красавца Александра Белова поссорился с режиссером еще в 91-м, после съемок второй части. А после съемок первой части — самой любимой зрителями и наиболее удачной — Дружинина заменила Владимира Шевелькова (Никита Оленев в первом фильме). Шевельков, который сам сейчас стал режиссером и снимает хорошее кино, к слову, до сих пор не понимает успеха «Гардемаринов» и рассказывал автору этих строк, что это, мол, какой-то опереточный водевиль, а не искусство.