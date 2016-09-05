Брат Депардье грезит русским паспортом

Sobesednik.ru побывал на Втором Международном фестивале мотивационного кино и спорта «Мост искусств» в Ростове-на-Дону.

– Какие были раки! – один за другим во время церемонии закрытия хрипели со сцены члены жюри и участники фестиваля «Мост искусств» (Bridge of Arts), который состоялся в Ростове-на-Дону в последнюю неделю августа – можно сказать, поставил красивую точку в лете 2016 года.

Тактаров потерял голос

Похоже, протяжные казачьи песни, колючие красные раки и холодное ростовское пиво сделали свое дело: большинство звезд, приехавших на фестиваль, потеряли голос, в том числе и сам президент фестиваля – чемпион мира по боям без правил, продюсер Олег Тактаров. Хотя его понять можно: 26 августа он с казачьим размахом отметил 49-летие в очень пафосном клубе Азова – пригорода Ростова-на-Дону. Видимо, там сорвали свои голоса и его звездные друзья-товарищи. К тому же день рождения Тактарова, 27 августа, плавно перетек в отмечание не менее значимого праздника – Дня российского кино.

Бабенко с мужем Фото: Катерина Мигулина

Стоит упомянуть, что в этот день 120 лет назад появилась на свет еще одна уроженка Донского края – любимица миллионов Фаина Раневская. Гости из Москвы с удовольствием посетили ее родовой особняк в Таганроге, где будущая звезда советского кино прожила первые 19 лет своей жизни. Из этого дома много лет порываются сделать музей актрисы, но сложно было расселить всех обитателей коммуналки, говорят, осталось договориться с последней семьей, которая готова покинуть исторические стены только с определенной суммой.

Шпагат Дакаскоса

Не смог устоять перед раками и Ален Депардье – председатель жюри короткого метра, продюсер оскароносного фильма «Пианино», а также ряда других, в том числе с участием своего младшего родного брата Жерара Депардье. Ален старше на 4 года и меньше раза в четыре в объемах, но родство выдает фирменный крупный нос с вмятинкой. Продюсер приехал в Ростов со своей очаровательной дочерью, актрисой Дельфин Депардье, которая вела себя очень сдержанно и на вечеринках часто отказывалась танцевать с навязчивыми поклонниками. Видимо, в семье Депардье сочли, что одного проказника им вполне достаточно, тем более что в марте этого года отличилась и дочь Жерара – Роксана, признавшись публично в том, что любит женщин.

71-летний Ален Депардье заявил, что он, как и брат, был бы рад получить российский паспорт, так как визу в Россию делать хлопотно, а ему хотелось бы чаще бывать в нашей стране, особенно в Ростове-на-Дону, богатом красивыми женщинами, ну и конечно, раками.

Главный приз жюри короткого метра отдало российским фильмам. Гран-при короткометражной программы присужден фильму «Забытое» (режиссер Александр Королев). Лучшим режиссером короткого метра стал знаменитый актер и режиссер Кирилл Плетнев за фильм «Мама». Его предыдущий фильм, «Настя», собрал букет наград на самых разных фестивалях.

Марк показал отличную растяжку Фото: пресс-служба фестиваля «Мост искусств»

Среди многочисленных зарубежных гостей самым открытым и доступным стал американский актер, кинорежиссер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос. В свои 52 года Марк пребывает в отличной физической форме и прямо на Театральной площади охотно выполнял сложные трюки, акробатические номера, перевороты, показывал элементы из боевого танца капоэйра. А во время одной из встреч, рискуя порвать джинсы, взял и запросто уселся на шпагат – сначала продольный, затем – поперечный. Вот это растяжка!

Микеле Плачидо сторонился застолий

Его ровесник и друг Венсан Перес мог только загадочно улыбаться, но так же, как и Дакаскос, никому не отказывал в селфи и автографах.

– Хватит уже говорить про раков! Хотелось бы уже их съесть, тем более что пришло время ужина! – взывала со сцены Алёна Бабенко, которая в этом году вошла в состав жюри полного метра и ей доверили вручить приз за лучшую мужскую роль. Из пяти претендентов члены жюри выбрали актера Захирила Адзима из малайзийского фильма «Глухой».

По словам Бабенко, коллеги спорили до хрипоты, но все-таки смогли прийти к единому мнению. Алёна приехала на фестиваль с мужем – бизнесменом Эдуардом Субочем, мастером спорта по прыжкам на лыжах с трамплина.

Министр культуры Ростовской области Александр Резванов очень гордится тем, что на Донскую землю пришел такой большой фестиваль международного уровня: на нем были представлены фильмы из 20 стран мира. Но даже он не смог обойти тему ракообразных и предложил сделать эмблемой фестиваля рака, который держит в клешнях кинопленку.

Венсан Перес охотно фотографировался с русскими поклонницами Фото: пресс-служба фестиваля «Мост искусств»

И все же самым желанным гостем Bridge of Arts стал 70-летний Микеле Плачидо, которого страна знает по роли комиссара Каттани в сериале «Спрут». Микеле чаще всего пребывал в задумчивости и сторонился больших застолий. Свободное время он потратил на прогулки по городу. На фестивале итальянская звезда представил свой новый игровой фильм «Выбор», которому жюри отдало приз за лучшую режиссуру. Подробнее о пребывании в России Микеле Плачидо читайте в следующем номере.

Наша справка

Гран-при полнометражной программы фестиваля получила картина «Прокурор, защитник, отец и его сын» (режиссер Иглика Трифонова, Болгария – Швеция – Нидерланды).

Призом «Лучший сценарий» отмечена лента «Глухой» (режиссер Мохд Хайрул Азри бин Нур, Малайзия).

Награду в номинации «Лучшая женская роль» получила Яна Маринова за фильм «11а» (режиссер Михаэла Комитова, Болгария).

Диплом Всемирного фонда дикой природы получил фильм «Лошадь с надеждой» (режиссер Бай Хайбин, Китай).

Приз зрительских симпатий специальной программы «Ростов вдохновляет!» достался короткометражному фильму «Провинциальный герой» (режиссер Александр Гладких).