Журналист нашел связь между Бэнкси и его "другом" из Massive Attack

Британский журналист Крейг Уильямс нашел связь между известным загадочным граффитистом Бэнкси и участником группы Massive Atack.

Выводы журналист базировал на итогах собственного расследования, которое было опубликовано впоследствии в газете The Daily Mail. Крейг Уильямс уверен, что Бэнкси – это либо сам певец, музыкант Роберт Дель Ная, либо группа людей, рисующих под его руководством и имеющих прямое отношение к группе Massive Attack.

Натолкнули журналиста на эти мысли следующие факторы. Во-первых, Уильямс заметил, что граффити отличительного стиля Бэнкси появлялись именно там, где группа дает свои концерты. Новые изображения при этом появлялись незадолго до или сразу после очередного выступления музыкантов. Таким образом, журналист выяснил, что за последние 12 лет более 10 граффити появилось по меньшей мере в шести разных городах, где проходили концерты Massive Attack.

Во-вторых, известно, что Дель Ная сам является граффитистом и рисует с 1980-х годов. И, наконец, третьим фактором стала дружба Роберта Дель Ная с Бэнкси, о которой ранее упоминал музыкант.

«А что если Бэнкси – это не один человек, как все считают? Что если Бэнкси – это группа людей, которые наносили изображения в разных местах, как на родине, так и за рубежом? Такой огромный объем работ за десятилетие по всему миру может вызвать такое предположение», – уверен журналист.

Крейг Уильямс отметил, что, возможно, расследование, которое проводилось ранее, когда личность художника связали с выпускником публичной школы в Бристоле Робином Каннингемом, специально вводит в заблуждение.