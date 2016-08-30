Вдова Михаил Светина рассказала, какой будет его могила

Вдова актера Михаила Светина поделилась в интервью Sobesednik.ru своими планами облагородить могилу артиста.

– Понимаете, это большая и невосполнимая для меня потеря, ведь я прожила с Мишей 57 лет, – вздыхает Бронислава Проскурнина. – Говорят, что время лечит, но это не в моем случае. Несмотря на то, что мы оба эмоциональные люди, нам было комфортно вместе. О ссорах сейчас не хочу говорить. Да, они были, как и у всех. Как бы банально это ни было сказано, считаю, что главное в отношениях – это любовь. Знаю, что Миша рядом со мной. Когда прихожу домой, то включаю телевизор фоном. Он что-то бормочет, а я иногда мысленно разговариваю с Мишей, смотрю на его фотографию, думаю, что бы он сейчас сказал или сделал. Эта боль, что Миши нет, навсегда останется со мной.

Дочь актера 51-летняя Светлана (программист. – Авт.) до сих пор тяжело переживает уход папы.

– Он очень любил свою дочь и был хорошим отцом. Миша никогда не ругался на нее, ведь она росла воспитанной девочкой и училась на отлично. В актрисы ее никогда не тянуло. Она всегда говорила в шутку, что природа на ней отдыхает (смеется). Миша беспрекословно слушался Свету. Как она скажет, так оно и будет.

Вот уже около 15 лет Светлана живет в США вместе со своим мужем Сергеем и двумя дочерьми – Анной и Александрой.

– Анечка, старшая, окончила художественную академию, всего сама добилась. Она очень хорошо рисует. И Миша все время удивлялся, в кого она пошла, ведь у нас в семье никто всерьез этим не занимался. Сашенька – тоже творческая девочка. Она внешне очень похожа на своего дедушку. У нее отличный слух, играет на пианино и гитаре, поет. Сейчас заканчивает десятый класс. Ей еще учиться два года, так как в США 12-летняя система обучения. Участвует в мюзиклах и спектаклях.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Светин всегда выходил на сцену и не жаловался на недомогания.

– Ничто не предвещало беды, – вспоминает Татьяна Казакова. – Буквально за неделю до случившегося мы созванивались, он отвечал, что всё в порядке, отдыхает на даче. Когда нам сообщили, что ему стало плохо, то подумали, что это пройдет и он быстро встанет на ноги. До последнего момента были уверены, что Светин выкарабкается. В свои 85 лет он был физически крепким и подвижным. Шагал по лестнице через 2–3 ступени. К сожалению, случилось необратимое.

23 августа 2015 года актеру стало плохо у себя на даче. Его отвезли в Гатчинскую больницу с подозрением на инсульт. Артист скончался 30 августа, так и не придя в себя. 2 сентября его похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

– Мне правда очень сложно говорить, я сейчас думаю, какая будет погода завтра, – тяжело вздыхает Бронислава Константиновна. – Ведь мы хотим к годовщине установить памятник, а сейчас сплошные ливни. Анечка сама сделала эскиз памятника, молодой скульптор его сконструировал. Его очень сложно описать. На надгробии точно будет выгравирован грустный клоун... От любимой внучки любимому дедушке.

Полную версию интервью с Брониславой Проскурниной читайте скоро на Sobesednik.ru и в свежем номере журнала «Только звезды».