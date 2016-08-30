Koktebel Jazz и Дмитрий Киселев – надежно, нейтрально и без политики?

Музыкальный критик объяснил Sobesednik.ru интерес Дмитрия Киселева и властей к джазовому фестивалю в Коктебеле

В Коктебеле закончился музыкальный фестиваль Koktebel Jazz party. Известный джазовый критик Владимир Фейертаг поделился с Sobesednik.ru своим мнением об этом мероприятии.

— Думаю, что фестиваль на открытом воздухе — это всегда удачно, даже если погода плохая, — говорит Владимир Фейертаг. — Публика не привязана к креслу, не обязана слушать то, что ей не нравится. Люди двигаются, переходят. Такие концерты проходят во всем мире. Этот фестиваль в Коктебеле возник еще в старой Украине. А потом, после известных событий, решили его возродить, поскольку был он очень популярным. Возрождением, как я понимаю, занимался в основном музыкант Игорь Бутман. Он на виду и получает всегда поддержку «сверху».

— Возможно, но основателем фестиваля себя считает журналист Дмитрий Киселев. Как ни странно.

— Наверное, он сам любит джаз и понимает, что это бренд. Джаз — довольно сильное искусство. И наши музыканты в мастерстве уже давно не уступают западным. Просто у нас практически выхода нет на зарубежное поле. В Америке мы никому не нужны, в Европе предпочитают платить за музыкантов с Запада, особенно чернокожим исполнителям. Но наш джаз сейчас на высоком профессиональном уровне, и собрать фестиваль сегодня можно за несколько дней. Выбор среди исполнителей есть.

— Если вернуться к фигуре Дмитрия Киселева, к которому у многих, особенно у людей культуры, неоднозначное отношение из-за его странных, порой скандальных высказываний по ТВ — его личность не может отпугнуть кого-либо от фестиваля?

— Отпугнет тех, кто политикой интересуется. Посмотрите на тех, кто в Коктебеле приходит на концерты, — отдыхающие люди, которым все равно, кому это принадлежит. Даже какому государству. Путевка есть, солнце есть, море есть, — и люди отдыхают.

— Но некоторые музыканты отказываются ездить на этот фестиваль после скандального присоединения Крыма к России.

— Думаю, это один процент музыкантов, которые чуть-чуть интересуются политикой. Ну вот встал во главе фестиваля такой человек — видимо, ресурсы ему позволяют. Конечно, он мог бы сделать песенный фестиваль или рок-фестиваль. Но ведь там может прозвучать какой-нибудь нежелательный текст. А джаз — надежно! Инструментальная музыка — какие могут быть придирки и скандалы?! Да и поют на английском языке какой-нибудь стандартный блюз. Все нейтрально, без политики, — объясняет критик.