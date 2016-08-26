Олег Газманов подает в суд на Литву и Латвию

Олег Газманов рассказал Sobesednik.ru о том, как он намерен отреагировать на запрет ему въезжать в Литву и Латвию.

– Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что вас не пустили за «агрессивную пропаганду, связанную с агрессивными действиями России в соседней стране»…

– А в чем агрессивная? Объяснили бы. Но дискуссии со мной они не собираются устраивать. И я хотел бы через ваше издание задать вопрос правительству Литвы: пусть они приведут слова, где прослеживается моя агрессия в сторону Литвы или вообще в чью-либо еще сторону… Потом мне рассказали, что года три назад в Литве предложили объявить меня персоной нон грата за песню «Сделан в СССР». Так я написал ее в 2004 году. Поздновато так доходит. Да, там есть такие слова: «Украина и Крым, Беларусь и Молдова – это моя страна!.. Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже...» Но это действительно моя страна – потому что я родился в СССР. Более того – я родился в Прибалтике. А сейчас я вообще открою страшную тайну членам правительства Литвы – они тоже все родились в Советском Союзе. И если они считают, что советская символика должна быть под запретом даже в песнях, то им следует занести в черный список и Пола Маккартни за песню Back in the USSR.

– Но скорее всего все-таки вы пострадали из-за своей прямой поддержки нашего президента.

– Я имею право поддерживать свое правительство и своего президента. И согласно международным нормам, имею право свободно выражать свои политические взгляды.

– Что вы будете делать с этой ситуацией? Не было желания подать иск против Литвы в Европейский суд по правам человека?

– Мне очень нравится Литва, мне нравятся люди в этой стране. Поэтому я считаю, что случившееся нужно перевести из политической плоскости в гражданскую и правовую. Я хочу, чтобы наше правительство помогло мне найти правильного адвоката и составить иск. Потому что один я не справлюсь. Я не юрист.

– То есть вы хотите судиться?

– Да, я готов к этому. И с Латвией тоже. Я купил в Юрмале квартиру в свое время. Теперь меня не пускают в мой собственный дом. Хорошо, если они считают, что они имеют на это право, то пусть мне вернут деньги, которые я потратил на эту квартиру. И пусть они отчитаются не передо мной, а перед судом.

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