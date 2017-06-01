Как правильно очищать кожу дома

Главное – уметь самой правильно ухаживать за собой

Sobesednik.ru продолжает серию статей на тему, как прекрасно выглядеть и без похода в дорогие салоны к косметологам.

Главное – уметь самой правильно ухаживать за собой. Сегодня мы подробно расскажем, как правильно очищать кожу.

О технике нанесения средств

Правильное использование средств домашнего ухода – это основа основ. Кожа обладает способностью растягиваться, но не во всех направлениях одинаково. Движения руками на лице проводите по массажным линиям, так кожа меньше растягивается.

Демакияж

Декоративную косметику нужно снимать специальным средством. Нанесите небольшое количество на ватный диск, легкими движениями удалите макияж, в первую очередь с глаз.

Очищение

Утром и вечером делайте это с помощью молочка, пенки или геля. Пенку или гель нанесите на влажные руки, вспеньте в ладонях и нанесите на лицо, совершая одну минуту массажные движения. Смойте теплой или прохладной водой.

Глубокое очищение

Для более полного очищения можно использовать скраб, гоммаж, мыльный пилинг и другие средства 1–2 раза в неделю.

На очищенную влажную кожу наносим 1–2 мл препарата, совершая легкие массажные движения 1–2 минуты.

Тонизация

Для завершения процедуры очищения и нормализации pH кожи используйте тоник. Смочите им ватный диск и нанесите на кожу.

Направление массажных линий

На лбу: от центра лба к вискам.

Глаза: верхнее веко – от внутреннего угла глаза к внешнему, нижнее – от внешнего угла глаза к внутреннему.

Далее: от крыльев носа – к вискам, от углов рта – к середине уха, от середины подбородка по нижней челюсти к мочкам ушей.

На шее: по передней поверхности шеи – снизу вверх, по боковым поверхностям – сверху вниз.

Кстати

Для разных видов кожи (нормальной, жирной, смешанной, сухой) существуют свои препараты.