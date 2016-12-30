Успеть до Нового года: экспресс-советы визажиста

Прислушайтесь к советам Sobesednik.ru, чтобы достичь максимальной привлекательности в новогоднюю ночь.

Любая женщина хочет выглядеть опрятно и привлекательно в повседневной жизни, а перед праздником хочет этого вдвойне.

1. Сон не менее 7–8 часов.

Перед 31 декабря нужно как следует выспаться. Обязательно выкроите время для небольшой прогулки – это освежит цвет лица.

2. Водные процедуры.

После того как закончили все хлопоты по дому, на 10 минут встаньте под душ с сильным напором воды, лучше не очень горячей (так как она расслабляет и захочется спать), но и не холодной.

Умойте лицо с мягким мылом. Помассируйте по массажным линиям (лицо – от переносицы к вискам, лоб – от бровей вверх, шею – от груди к подбородку – снизу вверх). Добавьте в растительное масло или сметану морскую соль и легкими круговыми движениями пальцев очистите кожу на лице.

Используя ароматный гель для душа, помассируйте тело под теплой водой, ополоснувшись под конец прохладной водой.

3. Увлажнение тела.

Втирайте массирующими движениями в кожу молочко или крем, уделяя особое внимание ногам: вам предстоит много ходить и танцевать.

4. Маска для глаз.

Она нужна, чтобы снять припухлость. Заварите в стакане чайные пакетики, оставьте на 5 минут, затем положите в морозильник также на 5 минут. Только после этого рекомендуется прикладывать пакетики к глазам.

После нанесите специальный крем для век.

5. Маски для лица.

Есть маски, которые способны преобразить кожу в считаные минуты.

Белковая (от черных точек)

Подсушивает, убирает жирный блеск, делает кожу матовой.

1. Отделите белок от желтка, тщательно взбейте его со столовой ложкой сахара. Яйцо должно быть комнатной температуры, иначе сахар может не раствориться.

2. Нанесите на лицо половину массы, подождите, пока подсохнет. Когда маска стянет кожу, остатки смеси нанесите на лицо похлопывающими движениями. Когда руки начнут прилипать, смойте состав теплой водой и увлажните лицо кремом.

Увлажняющая оливковая маска

Берем 1 ст. л. оливкового масла, добавляем желток, 2 ст. л. свежего сока апельсина. Все тщательно перемешиваем и наносим на лицо на 15 минут. Смываем теплой водой. Такая маска устраняет серый цвет и бледность и помогает клеткам сохранять влагу в течение нескольких часов.

Снимающая покраснения и отеки

Возьмите сырой картофель, натрите его (желательно на мелкой терке), добавьте 1 ст. л. молока, тщательно перемешайте. В эту массу положите сырое яйцо, снова перемешайте, добавьте 1 ч. л. лимонного сока. Маску наложите на лицо.

Модный макияж

На Новый год он обязательно должен быть шикарным. Забудьте о повседневных пастельных тонах: чтобы глаза сверкали, нужно сочетание минимум трех видов теней. В тренде изумрудные тени.

Не забывайте о туши (лучше используйте водостойкую, чтобы не осыпалась) и подкрученных ресницах.

Праздничный макияж должен содержать мерцающие элементы – от ярких блесток на веках до таинственных переливов пудры на лице.