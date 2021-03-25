Как вернуть деньги за лечение

По закону налоговый вычет могут получить только те, кто официально трудоустроен. Но есть «лазейки». Например, пожилая мама на пенсии и не работает. Казалось бы, для нее эта тема закрыта. Но если ее лечение или медикаменты оплатили работающие дети, то часть суммы реально вернуть. Эта схема действует не только для родителей, но и для супруга и детей до 18 лет.

Почему возврат гарантируют только работающим? Таковы правила. Вычет — это когда вам возвращают кусочек вами же уплаченного подоходного налога, а для этого надо где-то трудиться. Перейдем на язык цифр. Например, если за год вы потратили на лечение до 120 000 рублей, то государство отдаст обратно 13% или 15 600 рублей. Кстати, 120000 рублей — это лимит, выше этой суммы расходы не учитываются.

За какие же медицинские услуги можно вернуть деньги? Есть четкий перечень. В него входят, например, диагностика, медицинская экспертиза, анализы, госпитализация, пребывание в дневном стационаре, стоматология, протезирование, паллиативная помощь на дому, ЭКО. В отдельном перечне — дорогостоящее лечение (к примеру, хирургическая операция). Но и налоговый вычет в таком случае возвращают от всей потраченной суммы (здесь ограничение в 120000 не действует).

Какие моменты учесть, если вы собираете пакет документов на возврат? Подать заявление на вычет можно в налоговую службу по месту жительства течение трех лет. Сохраните чеки и договоры. Важно, чтобы у клиники была лицензия, без копии этого документа деньги не вернут. Еще в больнице вам должны выдать справку об оплате медуслуг, а на работе — справку, которая называется 2-НДФЛ.