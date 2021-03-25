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Иммунолог: Мужчины чаще женщин умирают от COVID из-за разницы в гормонах

Из-за гормональных различий образующиеся у женщин антитела легче проникают внутрь клеток до самого вируса

Фото: Дмитрий Мальтера

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, почему мужчины чаще женщин умирают от COVID-19.

«У нас смертность среди мужчин от коронавируса несколько превалирует над смертностью среди женщин. Связано это с действиями гормонов: у женщин- эстрогена, у мужчин - тестостерона, которые влияют на клетки иммунной системы. У мужчин уровень выработки антител несколько ниже», – пояснил он URA.RU

По его словам, из-за гормональных различий, образующиеся у женщин антитела легче проникают внутрь клеток до самого вируса. Но у этой женской особенности есть и негативный эффект, у женщин чаще встречаются аутоиммунные заболевания из-за того, что антитела атакуют внутриклеточные структуры своего собственного организма. 

Как отметила инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко, у мужчин из-за низкого уровня тестостерона чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания, следовательно, COVID-19 протекает тяжелее. «Есть работы, которые показывают, что белок, распознающий коронавирус, связан с Х-хромосомой, а у женщин, в отличие от мужчин, их две, следовательно, иммунный ответ более адекватный», – добавила она. 

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