Специалист предупредила о популярных продуктах вызывающих зависимость

Сахар, молочные продукты и мучные изделия могут вызывать привыкание, которое может перерасти в зависимость. Об этом сообщила в интервью радио Sputnik спортивный нутрициолог Дарья Савельева.

Как рассказала специалист, у большинства людей может развиться зависимость от сахара, поэтому потребление сладкого следует ограничивать.

«От этой зависимости можно долго избавляться, потому что мозг любит простую энергию, легкую, доступную, как из сахара. Сладкого требует не только мозг, но и микрофлора кишечника, которая к нему приучена, особенно если человек много лет злоупотребляет сахаром», – пояснила Савельева.

По ее словам, молочные продукты могут также вызывать привыкание из-за присутствия лактозы, которая влияет так же как и сахар. Еще в молочке содержатся опиаты природного происхождения. «Так задумано, потому что, когда животное кормит своего детеныша, молоко должно оказывать на него очень легкий наркотический эффект. Для этого существуют опиаты, которые называются казоморфины – они успокаивают, расслабляют. Многие любят молочные продукты на ночь – это и есть проявление такого эффекта. Хорошая кисломолочная продукция – позитивная вещь, но многие ею злоупотребляют, к этой тяге нужно относиться осторожно», – подчеркнула Савельева.

Нутрициолог также добавила, что привыкание возникает к хлебу и другими мучными изделиям. Поэтому следует внимательно следить за тем, чтобы любовь к мучному не переросла в неконтролируемую тягу, особенно, это касается хлебных изделий, приготовленных на дрожжах, которые сами по себе способны вызывать зависимость.

«Белая мука вызывает привыкание, а сочетание белой муки и дрожжей – это двойной удар, поэтому людям сложнее порой отказаться от хлеба, чем от сладкого, зависимость от него сильнее», – заключила она.