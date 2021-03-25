Сегодня, в 14:46

"Куда делись простуда и грипп?": россияне снова критикуют РПН за данные о коллективном иммунитете

Коронавирус превратится в сезонное заболевание лишь в том случае, если уровень коллективного иммунитета в стране достигнет хотя бы уровня 80%, рассказал замглавы ЦНИИ Эпидемиологии при Роспотребнадзоре по научной работе, членкор РАН Александр Горелов.

Фото: АГН "Москва"

«Если удастся достичь коллективного иммунитета на высоком уровне, то вирус будет реже и меньше меняться, потому что его мутации происходят лишь в неимунном организме. Коллективный иммунитет при этом должен быть на уровне 80%», - подчеркнул ученый.

Горелов также отметил, что основные данные о коронавирусе научным сообществом уже получены, однако сам он постоянно меняется, поэтому ставить точку в вопросе его изучения пока преждевременно. Изменяясь, объясняет специалист, вирус может приобретать новые свойства, поэтому соответствующие службы во многих странах мира, в том числе в России, ведут постоянный мониторинг циркуляции его различных генотипов, имеющих принципиальные отличия друг от друга.

Примечательно, что россияне на слова представителя Роспотребнадзора отреагировали довольно бурно, однако услышать слов благодарности за разъяснительную работу Горелову не удалось. Напротив, в социальных сетях многие пишут о том, что полностью перестали доверять любым заявлениям о коронавирусе и формировании коллективного иммунитета от него. А порой, и вовсе, звучат откровенно конспирологические версии по поводу сложившейся ситуации.

«Им кто-то ещё верит? Что они только не говорили»;

«Да не будет никогда никакого "коллективного иммунитета" к сезонному вирусу, все время меняющемуся»;

«Пока будут миллиарды на этом зарабатывать, будут гнуть эту линию. Вспомните птичий, свиной гриппы, атипичную пневмонию»;

«Какой коллективный иммунитет к мутирующему вирусу? Это как грипп. Каждый сезон свой штамм»;

«А куда делись простуда и грипп?»;

«Где-то мы уже это слышали. Однако в прошлом году, только с цифрой 60»;

«Дайте данные по привитым! Что происходит в организме привитых?», - возмущаются россияне.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 5 дней назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 11 минут назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 7 часов назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 23 часа назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 4 дня назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 1 неделю назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 10 минут назад

В Москве задержали полицейских, которые вымогали деньги под угрозой подкинуть наркотики

Общество 11 минут назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Политика 41 минуту назад

"Восстановление СССР": политолог о целях и рисках визита Мишустина в Казахстан

Общество 51 минуту назад

"Следующим будет чип в руку": россияне насторожились планами властей по замене паспортов

Общество 1 час назад

Вернувшиеся из-за рубежа москвичи оштрафованы на 20 млн за отсутствие ПЦР-тестов

Политика 3 часа назад

Политолог: с какой целью Янукович выступил с заявлением в честь 30-летия независимости Украины

Общество 3 часа назад

"Будет чувствовать себя странной, отверженной, непризнанной": что ждет в университете девочку-вундеркинда Алису Теплякову

Общество 3 часа назад

Четыреста первый способ сравнительно честного отъема денег от Олега Смолина

Общество 3 часа назад

Суд против инвестиций

Общество 4 часа назад

Эксперт рассказал, представляет ли "Талибан"* опасность для России

Общество 4 часа назад

В России разыграют призы по ₽100 тыс. среди вакцинированных

Политика 4 часа назад

Жириновский рассказал, как его чуть не убили во время августовского путча в 1991

Общество 4 часа назад

Синоптики рассказали, когда в Москве пройдет прощальный жаркий день

Общество 4 часа назад

ВОЗ: опасные штаммы COVID-19 за неделю значительно расширили свою географию

Общество 4 часа назад

Полиция начала обход сторонников Навального, которые регистрировались на его сайтах

Здоровье и дом 5 часов назад

В Китае, возможно, выявили 9 случаев сибирской язвы

Здоровье и дом 6 часов назад

Специалист предупредила о популярных продуктах вызывающих зависимость

Общество 6 часов назад

Коронавирус станет сезонным, когда уровень коллективного иммунитета достигнет 80%

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика