"Куда делись простуда и грипп?": россияне снова критикуют РПН за данные о коллективном иммунитете

«Если удастся достичь коллективного иммунитета на высоком уровне, то вирус будет реже и меньше меняться, потому что его мутации происходят лишь в неимунном организме. Коллективный иммунитет при этом должен быть на уровне 80%», - подчеркнул ученый.

Горелов также отметил, что основные данные о коронавирусе научным сообществом уже получены, однако сам он постоянно меняется, поэтому ставить точку в вопросе его изучения пока преждевременно. Изменяясь, объясняет специалист, вирус может приобретать новые свойства, поэтому соответствующие службы во многих странах мира, в том числе в России, ведут постоянный мониторинг циркуляции его различных генотипов, имеющих принципиальные отличия друг от друга.

Примечательно, что россияне на слова представителя Роспотребнадзора отреагировали довольно бурно, однако услышать слов благодарности за разъяснительную работу Горелову не удалось. Напротив, в социальных сетях многие пишут о том, что полностью перестали доверять любым заявлениям о коронавирусе и формировании коллективного иммунитета от него. А порой, и вовсе, звучат откровенно конспирологические версии по поводу сложившейся ситуации.

«Им кто-то ещё верит? Что они только не говорили»;

«Да не будет никогда никакого "коллективного иммунитета" к сезонному вирусу, все время меняющемуся»;

«Пока будут миллиарды на этом зарабатывать, будут гнуть эту линию. Вспомните птичий, свиной гриппы, атипичную пневмонию»;

«Какой коллективный иммунитет к мутирующему вирусу? Это как грипп. Каждый сезон свой штамм»;

«А куда делись простуда и грипп?»;

«Где-то мы уже это слышали. Однако в прошлом году, только с цифрой 60»;

«Дайте данные по привитым! Что происходит в организме привитых?», - возмущаются россияне.