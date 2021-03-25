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Специалист назвал срок восстановления пациентов после ИВЛ

По словам реаниматолога, пациент может восстановиться за два-три месяца даже если находился в тяжелом состоянии

Фото: Global Look Press

Пациент с коронавирусом, находившийся во время болезни на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), может восстановиться за два-три месяца даже если находился в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС врач-анестезиолог-реаниматолог, профессор кафедры пульмонологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», председатель комитета Федерации анестезиологов и реаниматологов по респираторной поддержке Андрей Ярошецкий. 

Как рассказал врач, легкие сами восстанавливаются при регрессе заболевания. «Организм достаточно приспособлен себя восстановить за некий период времени – у кого-то это будет месяц, может быть, у кого-то год. Некоторые пациенты, которые были совсем на грани, восстанавливались за два-три месяца после выписки: им делали КТ, у них вообще ничего не оставалось», – заявил реаниматолог. 

По словам Ярошецкого, успех в лечении зависит от реакции организма.

«При коронавирусе основная проблема – первичное поражение легких. Проблема в том, что при первичном поражении легких все гораздо хуже. Потому что ИВЛ уже начинает повреждать сама по себе. У нас границы безопасности сужаются. То, что мы используем – то давление или тот объем, который необходим для обеспечения газообмена, могут приводить к прогрессированию повреждения легких в той или иной степени. Здесь всегда тонкая грань», – подчеркнул специалист. 

Он добавил, что даже при соблюдении всех правил очень часто не удается избежать повреждений. «Здесь, как и везде в медицине, тонкая грань между пользой и вредом. Любое лекарство имеет побочный эффект, и мы ничего не можем с этим сделать, мы вынуждены так лечить», – пояснил Ярошецкий. 

Как сообщил профессор, перспективы выздоровления после коронавируса зависят от того, насколько поражение легких массивное и насколько оно регрессирует или прогрессирует. Если врачам удается стабилизировать процесс в легких и не дать ему прогрессировать, то ИВЛ помогает.

Он также ответил на вопрос о том, были ли найдены новые подходы в отношении лечения пациентов с поражением легких за время пандемии. По его словам, больших открытий не произошло, потому что организм достаточно однотипно реагирует на стимул.

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