Сегодня, в 17:48

Как помочь животному не перегреться в жару

Ветеринарный врач Михаил Шеляков дал полезные советы хозяевам разных питомцев.

photo
Фото: @Pixabay

Кошки

-Кошка живет в квартире и чтобы ей было комфортно, достаточно просто не ограничивать ее в передвижениях, - говорит ветеринарный врач Михаил Шеляков. - Когда вы уходите, нужно оставлять запас воды и открывать все двери, кошка не должна быть закрыта в каком-то помещении. Желательно открыть двери в ванную и туалет, в них более прохладная атмосфера, животное может полежать на кафеле и охладиться.

Ветврач напоминает, что на окнах обязательно должны быть «антишкошки» - специальные сетки, которые препятствуют тому, чтобы животное выпало из окна.

--Нельзя рассчитывать на то, что ваша кошка умная или антимоскитные сетки ее защитят, -- отмечает ветеринар.

В жару люди охлаждаются с помощью душа или купания в водоеме. Животному можно смачивать лапы и уши, но при условии, что ему это нравится.

--У многих кошек сложные отношения с водой, и вместо охлаждения можно вызвать обратную реакцию, - объясняет Шеляков. – Повышение гормона стресса вызовет усиленное сердцебиение, повышение температуры тела.

Грызуны и другие «клеточные»

-Различных клеточных животных, например, кроликов, крыс, морских свинок нельзя оставлять в клетке на окне близко к солнцу, - рассказывает Михаил Шеляков. -Даже если утром в квартире прохладно, и прямой солнечный свет не попадает, но солнце движется, и когда лучи начинают попадать на клетку, животному некуда деться. Это может привести к перегреву и гибели.

Собаки

-В жару необходимо скорректировать время прогулок с собакой, гулять пораньше утром и попозже вечером, когда меньше шансов перегреться и получить тепловой или солнечный удар, - отмечает Шеляков.

Ношение намордника в жару нужно минимизировать. Скажем, надевать его на собаку только для того, чтобы дойти от дома до места выгула.

- Лишнее тепло собака выводит через легкие. Когда ей становится жарко, она начинает усиленно дышать, - объясняет ветеринар.

На прогулку обязательно надо брать воду. Если животному стало плохо, она точно пригодится. Ветеринар советует при признаках теплового удара отнести животное в тень, смочить лапы и подмышечные впадины. Через 10-15 минут собаке должно стать легче.

- Ни в коем случае нельзя обливать собаку холодной или ледяной водой, - говорит ветеринар. - Это может привести к сердечным и легочным осложнениям.

На случай ЧП место выгула должно быть не далеко от вашего жилья, и там должна быть тень.

- Стричь в жару кошек и собак налысо - не очень хорошая идея, это нарушает функции теплообмена и риск перегреться выше, - предупреждает эксперт. - Лучше коротко постричь.

Тем более, в жару нужно остричь колтуны и слипшуюся шерсть: они также нарушают нормальный теплообмен, и питомец может получить тепловой удар.  

Теги: #жара

Рубрика: Здоровье и дом

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 11 часов назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Общество 2 часа назад

"Не вам решать, какой вакциной я буду прививаться": Пескову врезали за слова о российских вакцинах

Общество 2 часа назад

Температура в столичном регионе понизилась из-за дождей на пять-восемь градусов

Происшествия 2 часа назад

Baza: Самолеты не могут сесть в Шереметьево из-за того, что его затопило

Общество 2 часа назад

Алексиевич не смогла вылететь из Германии в Польшу из-за сообщения о бомбе в багаже

Общество 3 часа назад

На Подмосковье напал "пыльный дьявол": видео

Общество 3 часа назад

"Респект прокуратуре": Депутат Госдумы предложил ведомству заняться Собяниным

Здоровье и дом 4 часа назад

Специалист назвал срок восстановления пациентов после ИВЛ

Недвижимость 4 часа назад

Самые дорогие и дешевые районы Москвы

Общество 5 часов назад

"Никто уже им не верит": что россияне думают о новом заявлении Мурашко о вакцинации

Общество 5 часов назад

"Модель защиты не работает": политолог встревожился из-за нового предупреждения ВОЗ

Общество 6 часов назад

Россия побила очередной рекорд по смертности от коронавируса за сутки

Общество 6 часов назад

В Тобольске задержали сбившего полицейского депутата, он находится в ИВС

Происшествия 7 часов назад

Известный российский ученый Иван Пигарев умер после столкновения с самокатом

Общество 7 часов назад

В Москве возбудили уголовное дело из-за поддельных сертификатов о вакцинации на Госуслугах

Происшествия 7 часов назад

Число погибших на дорогах Подмосковья в жару увеличилось вдвое

Общество 8 часов назад

Роструд: Отказавшихся вакцинироваться следует отстранять от работы без сохранения зарплаты

Общество 8 часов назад

Полиция Гаити задержала еще двух причастных к убийству президента республики

Общество 9 часов назад

В Москве во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, грозы и град

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика