Как помочь животному не перегреться в жару

Кошки

-Кошка живет в квартире и чтобы ей было комфортно, достаточно просто не ограничивать ее в передвижениях, - говорит ветеринарный врач Михаил Шеляков. - Когда вы уходите, нужно оставлять запас воды и открывать все двери, кошка не должна быть закрыта в каком-то помещении. Желательно открыть двери в ванную и туалет, в них более прохладная атмосфера, животное может полежать на кафеле и охладиться.

Ветврач напоминает, что на окнах обязательно должны быть «антишкошки» - специальные сетки, которые препятствуют тому, чтобы животное выпало из окна.

--Нельзя рассчитывать на то, что ваша кошка умная или антимоскитные сетки ее защитят, -- отмечает ветеринар.

В жару люди охлаждаются с помощью душа или купания в водоеме. Животному можно смачивать лапы и уши, но при условии, что ему это нравится.

--У многих кошек сложные отношения с водой, и вместо охлаждения можно вызвать обратную реакцию, - объясняет Шеляков. – Повышение гормона стресса вызовет усиленное сердцебиение, повышение температуры тела.

Грызуны и другие «клеточные»

-Различных клеточных животных, например, кроликов, крыс, морских свинок нельзя оставлять в клетке на окне близко к солнцу, - рассказывает Михаил Шеляков. -Даже если утром в квартире прохладно, и прямой солнечный свет не попадает, но солнце движется, и когда лучи начинают попадать на клетку, животному некуда деться. Это может привести к перегреву и гибели.

Собаки

-В жару необходимо скорректировать время прогулок с собакой, гулять пораньше утром и попозже вечером, когда меньше шансов перегреться и получить тепловой или солнечный удар, - отмечает Шеляков.

Ношение намордника в жару нужно минимизировать. Скажем, надевать его на собаку только для того, чтобы дойти от дома до места выгула.

- Лишнее тепло собака выводит через легкие. Когда ей становится жарко, она начинает усиленно дышать, - объясняет ветеринар.

На прогулку обязательно надо брать воду. Если животному стало плохо, она точно пригодится. Ветеринар советует при признаках теплового удара отнести животное в тень, смочить лапы и подмышечные впадины. Через 10-15 минут собаке должно стать легче.

- Ни в коем случае нельзя обливать собаку холодной или ледяной водой, - говорит ветеринар. - Это может привести к сердечным и легочным осложнениям.

На случай ЧП место выгула должно быть не далеко от вашего жилья, и там должна быть тень.

- Стричь в жару кошек и собак налысо - не очень хорошая идея, это нарушает функции теплообмена и риск перегреться выше, - предупреждает эксперт. - Лучше коротко постричь.

Тем более, в жару нужно остричь колтуны и слипшуюся шерсть: они также нарушают нормальный теплообмен, и питомец может получить тепловой удар.