Как приготовить не только вкусные, но и полезные шашлыки
Их польза подобного угощения у многих вызывает сомнения. Но есть способы сделать шашлыки чуть более полезными
Сложно представить себе летний отдых без аппетитного аромата свежих шашлыков! Ведь приготовленное на мангале мясо зачастую кажется нам гораздо вкуснее поджаренных на сковородке или в духовке блюд.
А вот польза подобного угощения у многих вызывает сомнения: не жирно ли будет и не слишком ли вредно? К счастью, есть несколько способов сделать шашлыки чуть более полезными.
Опасный дым
Начнём с того, почему же шашлыки считаются не самым «здоровым» блюдом? Ведь, казалось бы, на открытом огне нет нужды использовать масло, как при приготовлении на той же сковороде, к тому же больше шансов, что так в продукте сохраняется больше полезных веществ.
Однако главную опасность в шашлыках представляют канцерогены, которые образуются тогда, когда капающий с сочных мясных кусочков жир попадает на горячие угли. Выделяющиеся при этом вредные вещества оседают на той самой румяной и хрустящей корочке, которую так любит большинство из нас.
Хотите сделать свой шашлык более полезным? Тогда без сомнений срезайте такую корочку с приготовленных кусочков мяса.
Ещё одно важное правило – помнить о мере. Для того, чтобы почувствовать себя сытым, не обязательно съедать целого поросёнка: как правило, 200-300 грамм для большинства будет достаточно. К тому же такая порция не должна вызвать тяжести и других неприятных последствий.
Жарить шашлыки лучше в середине дня, ведь наедаться столь тяжёлой пищей на ночь, как известно, нежелательно. Впрочем, как и запивать мясо алкогольными напитками: это заметно увеличивает нагрузку на печень.
Уроки выбора
К сочным и вкусным шашлыкам стоит подобрать правильное сопровождение.
Идеальное дополнение – свежие овощи, а также зелень. Магазинные соусы можно заменить домашними аналогами: например, вместо кетчупа самому приготовить соус из томатов. По крайней мере, так вы точно будете знать, что добавите в его состав.
А вот от майонеза, к примеру, можно отказаться совсем, особенно если жарить на мангале вы предпочитаете на самое диетическое мясо.
Внимательно выбирайте мясо для будущих шашлыков. У свежего качественного продукта не должно быть резкого и уж тем более – неприятного запаха, оно не должно быть покрыто слизью, прилипать к рукам, а при надавливании оно должно быстро возвращать свою прежнюю форму.
Готовые шашлыки стоит брать лишь у проверенных продавцов либо мариновать мясо самостоятельно: всегда есть риск, что под яркими маринадами могут попытаться замаскировать продукт не первой свежести.
К слову, при некоторых недугах острые, солёные или кислые маринады могут быть противопоказаны.
Мясо для шашлыка рекомендуется нарезать примерно одинаковыми кусочками, желательно – не слишком маленькими, но и не очень большими. В первом случае есть риск, что вместо аппетитных кусочков ваш шашлык превратится в угольки, во втором – не успеет как следует прожариться внутри (а это грозит весьма серьёзными последствиями вплоть до отравления).
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