Вчера, в 12:46

Как приготовить не только вкусные, но и полезные шашлыки

Их польза подобного угощения у многих вызывает сомнения. Но есть способы сделать шашлыки чуть более полезными

Фото: Константин Кокошкин/Global Look Press

Сложно представить себе летний отдых без аппетитного аромата свежих шашлыков! Ведь приготовленное на мангале мясо зачастую кажется нам гораздо вкуснее поджаренных на сковородке или в духовке блюд.

А вот польза подобного угощения у многих вызывает сомнения: не жирно ли будет и не слишком ли вредно? К счастью, есть несколько способов сделать шашлыки чуть более полезными.

Опасный дым

Начнём с того, почему же шашлыки считаются не самым «здоровым» блюдом? Ведь, казалось бы, на открытом огне нет нужды использовать масло, как при приготовлении на той же сковороде, к тому же больше шансов, что так в продукте сохраняется больше полезных веществ.

Однако главную опасность в шашлыках представляют канцерогены, которые образуются тогда, когда капающий с сочных мясных кусочков жир попадает на горячие угли. Выделяющиеся при этом вредные вещества оседают на той самой румяной и хрустящей корочке, которую так любит большинство из нас.

Хотите сделать свой шашлык более полезным? Тогда без сомнений срезайте такую корочку с приготовленных кусочков мяса.

Ещё одно важное правило – помнить о мере. Для того, чтобы почувствовать себя сытым, не обязательно съедать целого поросёнка: как правило, 200-300 грамм для большинства будет достаточно. К тому же такая порция не должна вызвать тяжести и других неприятных последствий.

Жарить шашлыки лучше в середине дня, ведь наедаться столь тяжёлой пищей на ночь, как известно, нежелательно. Впрочем, как и запивать мясо алкогольными напитками: это заметно увеличивает нагрузку на печень.

Уроки выбора

К сочным и вкусным шашлыкам стоит подобрать правильное сопровождение.

Идеальное дополнение – свежие овощи, а также зелень. Магазинные соусы можно заменить домашними аналогами: например, вместо кетчупа самому приготовить соус из томатов. По крайней мере, так вы точно будете знать, что добавите в его состав.

А вот от майонеза, к примеру, можно отказаться совсем, особенно если жарить на мангале вы предпочитаете на самое диетическое мясо.

Внимательно выбирайте мясо для будущих шашлыков. У свежего качественного продукта не должно быть резкого и уж тем более – неприятного запаха, оно не должно быть покрыто слизью, прилипать к рукам, а при надавливании оно должно быстро возвращать свою прежнюю форму. 

Готовые шашлыки стоит брать лишь у проверенных продавцов либо мариновать мясо самостоятельно: всегда есть риск, что под яркими маринадами могут попытаться замаскировать продукт не первой свежести.

К слову, при некоторых недугах острые, солёные или кислые маринады могут быть противопоказаны.

Мясо для шашлыка рекомендуется нарезать примерно одинаковыми кусочками, желательно – не слишком маленькими, но и не очень большими. В первом случае есть риск, что вместо аппетитных кусочков ваш шашлык превратится в угольки, во втором – не успеет как следует прожариться внутри (а это грозит весьма серьёзными последствиями вплоть до отравления).

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