Как приготовить не только вкусные, но и полезные шашлыки

Опасный дым

Начнём с того, почему же шашлыки считаются не самым «здоровым» блюдом? Ведь, казалось бы, на открытом огне нет нужды использовать масло, как при приготовлении на той же сковороде, к тому же больше шансов, что так в продукте сохраняется больше полезных веществ.

Однако главную опасность в шашлыках представляют канцерогены, которые образуются тогда, когда капающий с сочных мясных кусочков жир попадает на горячие угли. Выделяющиеся при этом вредные вещества оседают на той самой румяной и хрустящей корочке, которую так любит большинство из нас.

Хотите сделать свой шашлык более полезным? Тогда без сомнений срезайте такую корочку с приготовленных кусочков мяса.

Ещё одно важное правило – помнить о мере. Для того, чтобы почувствовать себя сытым, не обязательно съедать целого поросёнка: как правило, 200-300 грамм для большинства будет достаточно. К тому же такая порция не должна вызвать тяжести и других неприятных последствий.

Жарить шашлыки лучше в середине дня, ведь наедаться столь тяжёлой пищей на ночь, как известно, нежелательно. Впрочем, как и запивать мясо алкогольными напитками: это заметно увеличивает нагрузку на печень.