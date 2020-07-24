В России зафиксировано более 16 тысяч случаев COVID-19 за последние сутки

В России за последние сутки выявлено 16 715 случаев коронавируса, из них более шести тысяч зарегистрированы в столице. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве (6555), Московской области (1871), Петербурге (1065), Нижегородской области (269), в Бурятии (247) и в Крыму (201).

Полностью выздоровели за сутки 11 117 человек, погибли 546. Больше всего смертельных случаев также выявлено в Москве (86), Петербурге (82) и Нижегородской области (22).

Всего за весь период пандемии в России зарегистрировано 5 350 919 случаев коронавируса, зафиксировано 130 347 летальных исходов, выздоровели 4 889 450 человек.