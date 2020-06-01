"Это убьет вирус, включая вас": В Филиппинах антипрививочников пугают вакциной для свиней

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил гражданам задержанием и принудительной вакцинацией за отказ привиться. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал глава государства на еженедельном брифинге, в стране сейчас происходит кризисная ситуация из-за пандемии.

«Если ты не хочешь вакцинироваться, я тебя задержу и введу тебе вакцину». «Вы вредители, мы уже страдаем, и вы усугубляете положение», — заявил он.

Дутерте отметил, что считает глупыми людей, которые отказываются вакцинироваться.

«Они на самом деле носители, они могут путешествовать из одного места в другое, переносить вирус и заражать других. Вы, люди, которые не желаете делать прививки, я сделаю [вам] вакцину для свиней — ивермектин. Это действительно убьет [вирус], включая вас», — сказал Дутерте.

Он предложил гражданам, которые не хотят вакцинироваться уезжать из страны или привиться.

«Езжайте в Индию или куда-нибудь — в Америку, но пока вы здесь и являетесь потенциальным носителем вируса, сделайте себе прививку», — добавил президент.

Филиппинский лидер также предупредил о возможном составлении списка людей, которые отказываются вакцинироваться.

Как отмечается, на Филлипинах существует проблема с доверием людей к вакцине. В конце 2020 года опрос одного из местных научно-исследовательских институтов показал, что лишь 66% населения готовы прививаться от коронавируса, позже показатель опустился до 32%.

Ранее Родриго Дутерте заявлял, что ищет подходящий закон, позволяющий сажать в тюрьму нарушителей карантина, грозил тюремными сроками людям за участие в массовых мероприятиях, а также предупреждал о возможности предъявления обвинений в убийстве тем, кто знает, что инфицирован, но при этом не соблюдает изоляцию и заражает других, что приводит к смертельным исходам.