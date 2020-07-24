Сегодня, в 19:09

Советы тем, кто хочет ставить полотенцесушитель

Полотенцесушитель с начала 2000-х превратился в обязательный элемент ванных комнат

Полотенцесушитель с начала 2000-х превратился в обязательный элемент ванных комнат. Несмотря на свое название, конкретная функция прибора не ограничивается подсушиванием накинутых на него после стирки полотенец и прочей одежды. Еще он умеренно нагревает комнату, делая ее комфортной для водных процедур, а еще предотвращает появление плесени.

Выбираем правильный 

Как правило, выбор сводится всего к трем критериям. Первый – это тип оборудования, электрического или водяного. Второй – размер и форма полотенцесушителя, сварного или цельного. Третий – тип и диаметр монтажных соединений с учетом разводки труб в вашем жилье. Как видите, все критерии индивидуальные и специфические, поэтому кроме личного изучения каталога посоветуйтесь с знающим мастером.  

Напоминаем, что купить полотенцесушитель в Нижнем Новгороде, а также обратиться к экспертам за помощью в выборе оптимальной модели, вы можете на сайте компании «Термик».  

А кто поможет с монтажом? 

Почему важно обратиться к мастерам за услугами установки, ведь внешне оборудование выглядит элементарным? Если речь идет об электрических моделях, то в условиях повышенной влажности неправильно установленная техника может стать причиной форс-мажоров – от смертельных травм до сгоревшей из-за короткого замыкания электроники. Водяные модели, которые ставил человек без навыков сантехника, могут в любой момент потечь, став причиной потопа.

К тому же, современные модели полотенцесушителей монтируются с разной фурнитурой, в зависимости от имеющихся труб, необходимости дополнительной пайки/сварки или подключения блоков – крана Маевского, запорной арматуры, держателей и так далее. Собрать всю конструкцию воедино, чтобы ничего не капало, сможет только мастер. 

Рекомендуем обращаться за монтажными услугами к профессионалам, которые дадут гарантию на работы, подберут фитинги, установят полотенцесушитель, не повредив кафель на стенах и, если необходимо, проведут дополнительные подготовительные работы с трубами. 

В уже упомянутой компании «Термик» не только продают и доставляют, но и устанавливают сантехническое и отопительное оборудование. Сушители в ванную в том числе. 

Ремонт 

Полотенцесушитель – не самое сложное оборудование, у которого всего одно слабое место – это место соединений с трубами. Именно там он может потечь, особенно если монтаж делал человек без опыта или первоначально было выбрано низкокачественное оборудование с плохими сварными швами или резьбой. 

Другие распространенные проблемы – это стук при нагреве, остывании оборудования, а также попадание в контур воздуха. И с протечкой, и с другими проблемами поможет мастер-сантехник.  

Рубрика: Здоровье и дом

Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Общество 20:19

Самарское издание признали иноагентом из-за денег Союза журналистов

Деньги Союза журналистов РФ и Торгово-промышленной палаты Тольятти не позволили оппозиционному СМИ выйти из злосчастного списка

Политика 1 час назад

"Пытается беспорядки спровоцировать": россияне снова разносят Собянина

Происшествия 1 час назад

Сотрудник СОБРа В Челябинске облил краской и зарезал экс-супругу на работе в хостеле

Политика 1 час назад

"Ой, а уж как народ недоволен Кремлём": россияне врезали Пескову после слов о вакцинации

Политика 2 часа назад

Путин – Байден: нокаута не будет

Политика 2 часа назад

"Следует опасаться попытки убить Путина": Делягин о целях США на саммит в Женеве

Общество 2 часа назад

Правительство выделило деньги на троллейбусы для очищения воздуха в Новокузнецке

Общество 3 часа назад

Биография министра сельского хозяйства РФ: Дмитрий Патрушев

Общество 3 часа назад

Власти запретили все массовые мероприятия в Подмосковье до 15 июля из-за COVID-19

Дмитрий Быков 4 часа назад

Дмитрий Быков. Письмо Байдену

Общество 5 часов назад

Нижегородцы взбунтовались против песни "Любэ", победившей на конкурсе гимна города

Здоровье и дом 5 часов назад

В России за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев COVID-19

Происшествия 6 часов назад

Двое российских туристов пострадали в результате стрельбы в Абхазии

Общество 6 часов назад

"Собянин находится на грани нервного срыва": Краснов сделал громкое заявление

Здоровье и дом 8 часов назад

Мясников призвал отказаться от определения уровня антител и вакцинировать всех

Политика 8 часов назад

"Готов стать Вашим преемником": политик лично обратился к Владимиру Путину

Общество 10 часов назад

Эксперт назвал максимальный размер пенсии, которую можно получить в России

Происшествия 10 часов назад

Глава Новосибирской области назвал предварительную версию взрыва на АЗС

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика