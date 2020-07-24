Советы тем, кто хочет ставить полотенцесушитель

Полотенцесушитель с начала 2000-х превратился в обязательный элемент ванных комнат. Несмотря на свое название, конкретная функция прибора не ограничивается подсушиванием накинутых на него после стирки полотенец и прочей одежды. Еще он умеренно нагревает комнату, делая ее комфортной для водных процедур, а еще предотвращает появление плесени.

Выбираем правильный

Как правило, выбор сводится всего к трем критериям. Первый – это тип оборудования, электрического или водяного. Второй – размер и форма полотенцесушителя, сварного или цельного. Третий – тип и диаметр монтажных соединений с учетом разводки труб в вашем жилье. Как видите, все критерии индивидуальные и специфические, поэтому кроме личного изучения каталога посоветуйтесь с знающим мастером.

Напоминаем, что купить полотенцесушитель в Нижнем Новгороде, а также обратиться к экспертам за помощью в выборе оптимальной модели, вы можете на сайте компании «Термик».

А кто поможет с монтажом?

Почему важно обратиться к мастерам за услугами установки, ведь внешне оборудование выглядит элементарным? Если речь идет об электрических моделях, то в условиях повышенной влажности неправильно установленная техника может стать причиной форс-мажоров – от смертельных травм до сгоревшей из-за короткого замыкания электроники. Водяные модели, которые ставил человек без навыков сантехника, могут в любой момент потечь, став причиной потопа.

К тому же, современные модели полотенцесушителей монтируются с разной фурнитурой, в зависимости от имеющихся труб, необходимости дополнительной пайки/сварки или подключения блоков – крана Маевского, запорной арматуры, держателей и так далее. Собрать всю конструкцию воедино, чтобы ничего не капало, сможет только мастер.

Рекомендуем обращаться за монтажными услугами к профессионалам, которые дадут гарантию на работы, подберут фитинги, установят полотенцесушитель, не повредив кафель на стенах и, если необходимо, проведут дополнительные подготовительные работы с трубами.

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Ремонт

Полотенцесушитель – не самое сложное оборудование, у которого всего одно слабое место – это место соединений с трубами. Именно там он может потечь, особенно если монтаж делал человек без опыта или первоначально было выбрано низкокачественное оборудование с плохими сварными швами или резьбой.

Другие распространенные проблемы – это стук при нагреве, остывании оборудования, а также попадание в контур воздуха. И с протечкой, и с другими проблемами поможет мастер-сантехник.