Сегодня, в 14:18

Расистская нейросеть. Facebook назвал чернокожих на видео "приматами"

Facebook извинился за то, что его алгоритм посоветовал «продолжать смотреть видео о приматах» после записи с темнокожими

Фото: Global Look Press

В Великобритании рекомендательная система Facebook предложила пользователям, посмотревшим видео о драке полиции с чернокожими гражданами, «продолжать смотреть видео о приматах». Хотя нейросеть вполне могла причислить к представителям отряда плацентарных млекопитающих и сотрудников правоохранительных органов, возмутились по понятным причинам именно меньшинства, так что компании пришлось приносить официальные извинения.

«Хоть мы и улучшили работу нашего искусственного интеллекта, но знаем, что он не идеален и нам еще предстоит продвинуться вперед, — пояснил The New Yourk Times пресс-секретарь Facebook Дэни Левер. — Приносим извинения всем, кто видел эти оскорбительные рекомендации».

Напомним, что системы автоматического распознавания лиц и другие подобные алгоритмы уже не раз совершали ошибки при работе с темнокожим населением. К примеру, в 2015 году сервисы Google назвали представителя меньшинства гориллой. Такие неточности часто вызывают возмущение на фоне социального неравенства в обществе. К примеру, в США после убийства Джорджа Флойда и ряда других случаев полицейского насилия в отношении темнокожих лидеры технологической индустрии отказались предоставлять американским властям свои сервисы для распознавания лиц.

Рубрика: Технологии

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 2 дня назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 2 недели назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Авто 16 часов назад

Продажи "АвтоВАЗа" упали на треть по сравнению с августом 2020 года

Авто 22 часа назад

Путь от Москвы до Екатеринбурга по трассе М-12 сократится вдвое

Технологии 1 день назад

Миндзрав России потратит миллиарды на искусственный интеллект

Деньги 1 день назад

Путин перед выборами обещает Дальнему Востоку кэшбек и дешевые перелеты

Деньги 1 день назад

"Очередной прорыв в эпоху стабильности": в сети в шоке, что долг россиян перед банками почти достиг миллиарда

Технологии 2 дня назад

В КНР запущено производство российско-китайского самолета CR929

Технологии 2 дня назад

У "Почты России" в 2022 году появятся беспилотные грузовики

Деньги 3 дня назад

Увеличена средняя оплата больничного по уходу за детьми

Деньги 3 дня назад

Ученый-экономист Андрей Нечаев: правительство погрязло в долгах

Деньги 4 дня назад

Центробанк предложил лишить несовершеннолетних права заводить денежные счета

Технологии 6 дней назад

Рогозин назвал отсутствие частных инвестиций главным тормозом развития космонавтики

Авто 1 неделю назад

Собянин пообещал, что штраф за ночную езду без глушителя в Москве увеличат в 10 раз

Авто 1 неделю назад

Адвокат Ольшанский сомневается, что инициатива мэра Собянина наказывать автонарушителей в 10 раз строже пройдет Госдуму

Технологии 1 неделю назад

Раскрыта особенность нового iPhone 13, разработанного специально для пандемии

Деньги 1 неделю назад

"Что-то в окончаниях часто мелькают -газ и -ойл": в сети обсуждают список самых богатых женщин страны

Деньги 1 неделю назад

Взятка биткоинами: Против заведующей кафедры московского вуза завели уголовное дело

Технологии 1 неделю назад

Samsung будет удаленно отключать свои телевизоры по всему миру

Деньги 1 неделю назад

Кремль уверен, что Центробанк справится с ростом инфляции от путинских выплат

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика