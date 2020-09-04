Капитализация Аpple превышает $2 трлн, несмотря на рекордные суточные потери

За торги минувшего дня, 3 сентября, капитализация Apple упала на 8%, корпорация потеряла приблизительно $180 млрд.

В истории США это стало рекордным дневным падением стоимости отдельно взятой компании, сообщает издание Barrons's.

Предыдущий антирекорд, не считая марта текущего года, когда падение капитализации Apple и Microsoft Corp. несколько дней превышало $150 млрд, принадлежал Facebook. В июне 2018-го рыночная стоимость компании за день понизилась на $119 млрд, цена акций сократилась на 19%. Это произошло на фоне скандала с Cambridge Analytica, связанной с Дональдом Трампом. Тогда стало известно, что аналитическая компания незаконно собрала данные более 50 млн пользователей соцсети для анализа их политических предпочтений в преддверии президентских выборов в США.

В марте этого года дневное падение капитализации Apple и Microsoft Corp. несколько дней превышало $150 млрд.

Отмечается, что, несмотря на вчерашнее падение, капитализация Apple по-прежнему существенно превышает $2 трлн.

В июле компания Telegram Павла Дурова обратилась в Еврокомиссию с жалобой на Apple. По мнению истцов, корпорация монополизировала рынок мобильных приложений.