Telegram пожаловался в ЕК на нарушение корпорацией Apple антимонопольных правил

Компания Telegram обратилась в Еврокомиссию с жалобой на нарушение антимонопольных правил магазином приложений App Store.

Как пишет «Дождь» со ссылкой на Financial Times, авторы жалобы настаивают на том, что Apple должна разрешить загружать приложение не только из своего магазина, но и из других источников.

Заявители считают, что монополистская политика Apple тормозит развитие рынка приложений. В частности, в 2016 году мессенджер вынужден был отказаться от запуска игровой платформы из-за правил, установленных корпорацией. «По той же причине Apple может позволить взимать огромную комиссию в 30% с оборота всех приложений в App Store, включая, помимо прочего, продажи внутри приложений и премиальные услуги», – указывается в заявлении Telegram.

Отмечается, что Еврокомиссия уже ведет антимонопольные расследования в отношении Apple.