Российские эксперты считают просторную кабину одним из недостатков Crew Dragon

Специалисты Роскосмоса рассказали о недочетах в конструкции пилотируемого корабля Crew Dragon производства SpaceX.

Мнение экспертов изложено в журнале Роскосмоса «Русский космос». В статье утверждается, что в число недостатков корабля входит, в частности, размещение двигателей за стенкой кабины. Также специалисты указывают на возможную опасность «непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива», которое подается под давлением в двигатели системы экстренного спасения. Кроме того, по словам экспертов, корабль «выглядит переразмеренным», поскольку кабина Crew Dragon рассчитана на семь астронавтов, в то время как NASA сократило экипаж до четырех человек.

Также существенной недоработкой в конструкции корабля специалисты назвали отсутствие нормального туалета.

При этом отмечается, что корабль Илона Маска надежнее, чем шаттлы, которые эксплуатировались в США до 2011 года, а также дешевле. Немаловажным, по мнению Роскосмоса, является тот факт, что Crew Dragon может обеспечить спасение экипажа при аварии на любом участке выведения на орбиту.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что во Флориде отменили запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX со спутниками Starlink.