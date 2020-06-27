Во Флориде отменили запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink для сети 5G

Компания SpaceX отменила запуск новой партии микроспутников Starlink, который планировалось осуществить 27 июня.

В компании объяснили такое решение техническими причинами и заверили, что с ракетой-носителем Falcon 9 и спутниками все в порядке. Новую дату запуска объявят после согласования с космодромом.

Микроспутники Starlink планируют включить в сеть, обеспечивающую глобальный доступ к интернету. Предполагается, что система будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на всей планете, в том числе в труднодоступных и малонаселенных районах, в соответствии со стандартом 5G. Первые 60 спутников отправились в космос в мае 2019-го, последняя партия из 58 спутников оператора была запущена 13 июня этого года. В этой партии на орбиту отправятся 57 спутников Starlink. Запуск с мыса Канаверал несколько раз переносился из-за плохих погодных условий.

Помимо спутников, Falcon 9 должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли для мультиспектральной съемки в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.